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خبر في الجول - تريزيجيه يوقع لأندرلخت 4 سنوات.. والأهلي ينتظر 2.3 مليون يورو

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خبر في الجول - تريزيجيه يوقع لأندرلخت 4 سنوات.. والأهلي ينتظر 2.3 مليون يورو خبر في الجول - تريزيجيه يوقع لأندرلخت 4 سنوات.. والأهلي ينتظر 2.3 مليون يورو

أكد محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي المعار لأندرلخت عن توقيعه عقود انتقال نهائي إلى الفريق البلجيكي لمدة أربع سنوات مقبلة.

وانتقل تريزيجيه معارا من الأهلي إلى أندرلخت الصيف الماضي مقابل 700 ألف يورو.

ووقع تريزيجيه على عقود انتقال نهائي لأندرلخت أمس الثلاثاء لمدة أربع سنوات.

وسيتواصل مسؤولو أندرلخت مع الأهلي خلال الأيام المقبلة لتحديد طريقة السداد لتفعيل عقد الشراء.

وتكلف الصفقة أندرلخت ثلاثة ملايين يورو شاملة الإعارة التي حصل بسببها الأهلي 700 ألف يورو، وبالتالي ينتظر الأهلي الحصول على مليونين و300 ألف يورو.

وسيفعل عقد الشراء بمجرد دخول خزينة الأهلي قيمة الصفقة ليصبح رسميا.

ولا يشارك تريزيجيه بشكل أساسي مع أندرلخت، إلا أن تقارير بلجيكية تؤكد أن فرص مشاركته ستكون أكبر في الموسم المقبل بعد الرحيل المتوقع للثنائي دينيس برايت وماتياس سواريز.

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