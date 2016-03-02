زيزو: مشاركة الشيخ أمام بتروجت ' مكافأة شرفية '

أشاد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي بأحمد الشيخ لاعب الفريق الشاب رغم مشاركته لدقائق قليلة منذ انضمامه للفريق.

وقال زيزو عقب مباراة بتروجت: "الدفع بالشيخ في الدقيقة الأخيرة مشاركة شرفية، ومكافأة على اجتهاده في التدريبات خلال الفترة الماضية".

وأضاف عبر قناة ناديه: "لا يمكن تقييم الشيخ من خلال مشاركته في 6 دقائق، لأنني سأظلمه وفقًا لهذا المعيار، لأنه بعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة".

وتابع: "أحمد الشيخ لديه قدرات جيدة للغاية، وإذا استمر في التدرب بجدية، سيحصل على فرصته بلا شك".

ولم يشارك الشيخ سوى لدقائق قليلة في مباراتي المقاولون وبتروجت منذ انضمامه للأهلي مطلع الموسم الجاري مقابل 8.5 مليون جنيه.