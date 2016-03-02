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قناة وثائقية المانية تقوم بتصوير فلم وثائقي عن الحياة البحرية في البحر الأحمر‎

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قناة وثائقية المانية تقوم بتصوير فلم وثائقي عن الحياة البحرية في البحر الأحمر‎ قناة وثائقية المانية تقوم بتصوير فلم وثائقي عن الحياة البحرية في البحر الأحمر‎

محافظة البحر الأحمر

شهدت مياه البحر الأحمر بعدة مناطق مختلفة، أمام سواحل الغردقة والجونة بالجزر، وذلك بأماكن رحلات الغطس والشعاب المرجانية والدلافين.

وقام فريق اعلامي من إحدى القنوات التليفزيونية الألمانية بتصوير فيلم وثائقي عن الحياة البحرية في البحر الأحمر، والاجراءات المتخذة من وزارة البيئة ومحميات البحر الاحمر لحماية الكائنات البحرية وفي مقدمتها الدلافين وذلك من خلال الاستعانة بأجهزة تصوير حديثة للتصوير تحت الماء ومصورين محترفين.

وأكد أحد مسؤولي محميات البحر الأحمر أن القناة الألمانية حصلت علي التصاريح اللازمة للتصوير بمياه البحر الاحمر ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي خلال الصيف المقبل​.​

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