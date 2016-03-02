4 ملامح من انتصار الأهلي على بتروجيت

استعاد الأهلي من جديد نغمة الانتصارات أمام بتروجيت بعد أن حقق الفوز عليه بهدفين دون رد في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

فوز مهم جعل الأهلي يبتعد عن الزمالك مؤقتا بست نقاط قبل مواجهة الأبيض غدا الخميس أمام الإنتاج الحربي.

وإليكم أبرز ملامح انتصار الأهلي على بتروجيت.

1 - الفرص الفرص الفرص

أهدر الأهلي فرصة قتل المباراة منذ البداية عن طريق مؤمن زكريا الذي أضاع انفرادا قبل أن يكرر الأمر بعد الهدف الثاني وأهدر أغرب فرص المباراة.

الأهلي لم يصل لمرمى الشناوي كثيرا لكن على الرغم من ذلك أضاع جميع الفرص التي أتيحت له أمام المرمى من إيفونا وزكريا.. فرص كاد أن يندم عليها الشياطين الحمر لولا الانتصار وهو ما حدث في المباريات الثلاث الماضية.

مشكلة الفرص السهلة الضائعة مازالت هي أبرز ما يعاني منه الأهلي هذا الموسم منذ بدايته.

2 - تبديل إيفونا

ربما لم يكن موفقا وربما خدمته الظروف بأنه سجل هدفين بعدها بعشر دقائق لكن هناك علامة استفهام كبيرة حول تبديل زيزو لمهاجمه الجابوني ماليك إيفونا ونزول عمرو جمال.

الفريق كان يحتاج بالتأكيد لزيادة الجانب الهجومي لديه ومن الأفضل كان أن يدفع بجمال بدلا من مؤمن زكريا واللعب بمهاجمين.

3 - دفاع الأهلي

الأهلي بشكل غريب كان يتبادل الكرة في خط دفاعه وهو الأمر الذي كاد أن يكلفه هدفا لولا تصرف مهاجمي بتروجيت السيء مع تلك الفرص.

الأهلي يحتاج للكثير من العمل على كيفية الخروج بالكرة من الخط الخلفي وبناء الهجمة.

أيضا الدفاع يرتكب أخطاء ساذجة على مستوى التمركز والذي كاد أن يكلفه هدفين لأحمد جعفر الذي لم يحالفه الحظ في أحدهما والتي ارتطمت بالعارضة.

4 - رمضان صبحي

نجم المباراة الأول بدون منازع وهو نجم الأهلي في المباريات الأخيرة بلا شك، لاعب الأهلي الشاب رمضان صبحي يثبت يوما بعد يوم أنه دخل مرحلة النضوج والتطور ليصبح أبرز العناصر الأساسية في الفريق.

رمضان صنع ضربة الجزاء وصنع فرصة سهلة لمؤمن زكريا كما ملأ الملعب نشاطا ويحسب له أنه يسهل الكثير من الأمر على زملائه بتحركاته الرائعة في الثلث الأخير.