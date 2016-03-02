روسيا: قصف تركيا لأراضى سورية عمل استفزازى و"الفدرلة" يقررها السوريون

> قال قائد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا الجنرال سيرجى كوريلينكو اليوم الأربعاء أن روسيا تعتبر استمرار القصف المدفعى على الأراضى السورية من تركيا عملا استفزازيا يهدف إلى عرقلة عملية المصالحة فى هذا البلد الذى مزقته الحرب.

وقال كوريلينكو فى مؤتمر صحفى حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية /سبوتنك/ إن "المركز الروسى تلقى تقارير من هيئة الأركان العامة السورية والجماعات المسلحة الكردية الداعمين لوقف إطلاق النار، تشكو من استمرار القصف المدفعى من تركيا".

جدير بالذكر، توصلت روسيا والولايات المتحدة فى الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا، وبدأ وقف الأعمال العدائية فى حيز التنفيذ ونفذ عموما فى جميع أنحاء البلاد على الرغم من الانتهاكات البسيطة التى بلغ عنها.

كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن قضية إمكانية "فدرلة" سوريا يجب أن يقررها السوريون أنفسهم.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفى وأوردته وكالة الأنباء الروسية /سبوتنك/ "موقفنا لم يتغير.. نظام الدولة فى سوريا هى أجندة للحوار الداخلي، مناقشة اتخاذ مثل هذه التعديلات الدستورية دون شك قضية يجب أن يتولاها السوريون أنفسهم".

وأضافت "تجرى مشاورات حول هذا الموضوع، إلا أن موقفنا الواضح يكمن فى أن مسألة نظام الدولة هى شأن السوريين أنفسهم، تحدثنا لأكثر من مرة أننا نرى مستقبل سوريا كدولة ديمقراطية، وحرة، وموحدة".

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