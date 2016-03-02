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تخصيص نصف مليون جنيه للبدء في إنشاء كوبري جديد‎ بالمنيا

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تخصيص نصف مليون جنيه للبدء في إنشاء كوبري جديد‎ بالمنيا تخصيص نصف مليون جنيه للبدء في إنشاء كوبري جديد‎ بالمنيا

اللواء طارق نصر محافظ المنيا – أ رشيفية

قرر اللواء طرق نصر محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، تخصيص 500 ألف جنيه من خطة ميزانية هذا العام 2015-2016 للبدء في إنشاء  كوبري طراف الجديد الواقع على ترعة سرى أمام قرية إدمو التابعة للوحدة المحلية بقرية دمشير بمدينة المنيا  والذي تصل تكلفته الإجمالية  إلى 3.6 مليون جنيه وفقاً للمقايسة الواردة من جهاز الخدمة الوطنية على أن يتم تدبير باقي المبلغ وقدره 3.1 مليون جنيه من خطة العام القادم 2016-2017 .

 أوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن ذلك جاء استجابة لمطالب الاهالى الملحة لإنشاء الكوبري وحرصاً على سلامة اهالى ومواطني القرية وتجنباً لوقوع اى خسائر مادية او خسائر فى الأرواح  .

كما  وجه المحافظ  باسناد الاعمال الانشائية للكوبرى لجهاز الخدمة الوطنية لسرعة الانجاز ، وتكليف رئيس قرية دمشير بعمل غلق جزئي للكوبري أمام السيارات الثقيلة وذلك نظراً لخطورة الكوبري على المارة من جموع المواطنين بصفة عامة وسيارات النقل الثقيل بصفة خاصة .

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