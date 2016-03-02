التقرير الطبي لميرهان حسين: مصابة في أماكن حساسة ومحاميها يفجر مفاجآة

Mbc.net

استمعت نيابة الهرم اليوم الأربعاء لأقوال الفنانة ميرهان حسين في البلاغ الذي قدمته ضد ضابطي الشرطة تتهمهم فيه بهتك العرض والتحرش بها على خلفية القبض عليها في كمين أمني.

وكشف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين والذي حضر التحقيقات مع ميرهان في تصريحات خاصة لـ mbc.net أن النيابة استلمت التقرير الطبي الخاص بميرهان والتي تم الكشف عليها في مستشفى الهرم بناءً على طلب النيابة، وجاء في التقرير أنها مصابة بكدمات في الذراع والشفة العليا، ووجود سحجات في أماكن حساسة من جسدها.

ومن ناحيته أكد شعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية وميرهان أن الواقعة ليست كما روج الضباط كسر كمين أمني أو تبادل سباب، ولكنها هتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسد موكلتي، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب الجسدي في القسم خلال فترة احتجازها، وظهر هذا في التقرير الطبي الذي استلمته النيابة ظهر اليوم.

وأضاف: حاول السادة الضباط تغيير القضية وإلصاق تهم بموكلتي بعد تسريب فيديو تظهر فيه ميرهان وهي توجه السباب لأحد الضباط، وهذا لا يمكن أن يكون دليلاً ضدها.

وتابع: بالرجوع إلى الفيديو ستجد ميرهان تقول "مش حرام عليكم اللي عملتوه" وهو ما يعني أنها كانت في حالة دفاع بعد تعرضها لموقف جعلها تتلفظ بهذه الألفاظ.

وأشار محامي النقابة إلى أن ما ادعته وزارة الداخلية في بيانها أن ميرهان كان بحوزتها زجاجتين من الخمور وأنها في حالة سكر أثناء دخولها الكمين، وإن صح الأمر، لا يعني ذلك السماح للضباط بالتعدي عليها بالضرب والإهانة.

واختتم سعيد تصريحاته بأنه لن يتنازل عن حق موكلته خاصة وأنها تعرضت لهتك عرض وهي جناية طبقاً للقانون.

وكان نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، قد فجر لـ mbc.net تفاصيل مثيرة في واقعة القبض على الفنانة الشابة ميرهان حسين والتي اتهمها ضباط الشرطة بالاعتداء عليهم وتم حجزها بقسم شرطة الأهرام.

شبكةعيونالإخبارية

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