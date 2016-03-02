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وقفة احتجاجية أمام منزل ابن عم الزعيم عبد الناصر ضد توفيق عكاشة

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وقفة احتجاجية أمام منزل ابن عم الزعيم عبد الناصر ضد توفيق عكاشة وقفة احتجاجية أمام منزل ابن عم الزعيم عبد الناصر ضد توفيق عكاشة
شارك مساء اليوم الأربعاء عدد من النشطاء السياسيين والناصريين وعدد من أهالى قرية بنى مر التابعة لمركز الفتح بأسيوط مسقط رأس الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر فى وقفة احتجاجية أمام منزل طه حسين خليل ابن عن الزعيم جمال عبد الناصر.

وردد المحتجون هتافات منها "عبد الناصر يا شريف، عبد الناصر يا نضيف، عبد الناصر يا حرية، عبد الناصر يا وطنية، عبد الناصر لسة ممتش، عبد الناصر يا عدو إسرائيل".

ومن جانبه قال صلاح خلف الله أمين أعلام الحزب العربى الناصرى بأسيوط أن الوقفة جاءت احتجاجا على تطاول عكاشة على الرئيس الراحل خالد الذكر جمال عبدالناصر أثناء لقائه واجتماعه بالسفير الإسرائيلى وفى برنامج اليوم حلقة أول أمس على قناة الفراعين .

وأضاف خلف الله إن توفيق عكاشة قد اذاع تقريرا مسجلا عن عبدالناصر حوى كثير من المشاهد المغلوطة ومستخدما عبارات يحاسب عليها القانون ضد زعيم وقائد عربى له محبيه فى مصر والوطن العربى ، منها وصفه للرئيس عبد الناصر بأنه رئيس الانهزاميين، وطالب المحتجون خلال الوقفة بغلق قناة الفراعين ومحاكمة توفيق عكاشة.

وقفة احتجاجية أمام منزل ابن عم الزعيم عبد الناصر ، عكاشة (1)

وقفة احتجاجية أمام منزل ابن عم الزعيم عبد الناصر ، عكاشة (2)

- وقفة بقرية جمال عبد الناصر اليوم ضد تطاول "عكاشة" على الزعيم

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