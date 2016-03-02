أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى جراحة: تقنيات عمليات التجميل فى مصر تعادل أفضل دول العالم

Google+ Print
استشارى جراحة: تقنيات عمليات التجميل فى مصر تعادل أفضل دول العالم استشارى جراحة: تقنيات عمليات التجميل فى مصر تعادل أفضل دول العالم
كثير من المصريين عندما يعانون من مشكلة تخص شكل الجسم يلجأون لمراكز التجميل خارج ؛ معتقدين أنها أكثر تقدما وأماناً وهذا غير صحيح.

وكشف الدكتور عاطف إمام، أستاذ واستشارى جراحة التجميل بالأكاديمية العسكرية، عن أن مصر أصبحت من الدول المتقدمة جداً فى جراحات التجميل ولا تقل عن أى دول أخرى كأمريكا وكندا.

وأوضح الدكتور عاطف إمام: لدينا فى مصر ما يزيد عن 600 من أساتذة جراحة التجميل، ولديهم القدرة على إجراء أصعب العمليات الجراحية الخاصة بالتجميل وعلاج الحروق والحوادث بفضل التقنيات والأجهزة الحديثة والاطلاع على أحدث الأبحاث.

وجاءت تصريحات الدكتور عاطف إمام - أستاذ جراحة التجميل - على هامش مشاركته فى اليوم الثانى للمؤتمر الـ46 للجمعية المصرية لجراحة التجميل المقام بفندق شهير فى القاهرة، لمناقشة أحدث تقنيات جراحة التجميل فى العالم، برئاسة الدكتور حسين صابر أستاذ جراحة التجميل ورئيس الجمعية، وسكرتير المؤتمر الدكتور عمرو مجدى أستاذ جراحة التجميل.

مؤتمر جراحات التجميل (1)

مؤتمر جراحات التجميل (2)

مؤتمر جراحات التجميل (3)

مؤتمر جراحات التجميل (4)

مؤتمر جراحات التجميل (5)

مؤتمر جراحات التجميل (6)

مؤتمر جراحات التجميل (7)

مؤتمر جراحات التجميل (8)

مؤتمر جراحات التجميل (9)

مؤتمر جراحات التجميل (10)

مؤتمر جراحات التجميل (11)

مؤتمر جراحات التجميل (12)

مؤتمر جراحات التجميل (13)

مؤتمر جراحات التجميل (14)

مؤتمر جراحات التجميل (15)

مؤتمر جراحات التجميل (16)

مؤتمر جراحات التجميل (17)

مؤتمر جراحات التجميل (18)

مؤتمر جراحات التجميل (19)

مؤتمر جراحات التجميل (20)

مؤتمر جراحات التجميل (21)

مؤتمر جراحات التجميل (22)

مؤتمر جراحات التجميل (23)

مؤتمر جراحات التجميل (24)

مؤتمر جراحات التجميل (25)

مؤتمر جراحات التجميل (26)

مؤتمر جراحات التجميل (27)

- اكتشاف مثير يبشر بطرح علاجات جديدة للتخلص من تجاعيد الوجه
>

- تجاعيد الوجه والرقبة سببها النوم بشكل خاطئ .. تجنبيها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء