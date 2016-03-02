استشارى جراحة: تقنيات عمليات التجميل فى مصر تعادل أفضل دول العالم

كثير من المصريين عندما يعانون من مشكلة تخص شكل الجسم يلجأون لمراكز التجميل خارج مصر ؛ معتقدين أنها أكثر تقدما وأماناً وهذا غير صحيح.

وكشف الدكتور عاطف إمام، أستاذ واستشارى جراحة التجميل بالأكاديمية العسكرية، عن أن مصر أصبحت من الدول المتقدمة جداً فى جراحات التجميل ولا تقل عن أى دول أخرى كأمريكا وكندا.

وأوضح الدكتور عاطف إمام: لدينا فى مصر ما يزيد عن 600 من أساتذة جراحة التجميل، ولديهم القدرة على إجراء أصعب العمليات الجراحية الخاصة بالتجميل وعلاج الحروق والحوادث بفضل التقنيات والأجهزة الحديثة والاطلاع على أحدث الأبحاث.

وجاءت تصريحات الدكتور عاطف إمام - أستاذ جراحة التجميل - على هامش مشاركته فى اليوم الثانى للمؤتمر الـ46 للجمعية المصرية لجراحة التجميل المقام بفندق شهير فى القاهرة، لمناقشة أحدث تقنيات جراحة التجميل فى العالم، برئاسة الدكتور حسين صابر أستاذ جراحة التجميل ورئيس الجمعية، وسكرتير المؤتمر الدكتور عمرو مجدى أستاذ جراحة التجميل.

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