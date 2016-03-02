منظمة الصحة العالمية: 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال يمكن تجنبها

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال يمكن تجنبها، عن طريق التطعيم ضد الأمراض المختلفة والسيطرة على التلوث الضوضائى وتنظيم استخدام بعض الأدوية.

وحسب التقرير فقد ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 5% من سكان العالم (360 مليون نسمة)، يعانون من فقدان السمع، منهم 32 مليون فى سن الطفولة، وفى تقييم أجرته المنظمة وجدت أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال الدكتور "إيتيان كروج" - مدير بمنظمة الصحة العالمية لقسم الأمراض غير المعدية والإعاقة والعنف والوقاية من الإصابات - إن الطفل الذى يجد صعوبة فى الاستماع قد تواجهه مشكلة فى تعلم الكلام، مما يؤخر دخوله المدرسة.

وأشار الطبيب إلى أن تجنب التلوث الضوضائى والوقاية من الالتهابات المزمنة مع نظام الرعاية الصحية الجيدة والسيطرة على الضوضاء يقلل الإصابة بضعف السمع.

وتابع الطبيب إنه يجب تسليط الضوء على مختلف الأسباب التى تؤدى إلى فقدان السمع فى مرحلة الطفولة، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن منع ضعف السمع إذا تم اكتشافه فى مرحلة مبكرة والتحكم فى التلوث الضوضائى.

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- ضعف السمع عند الأطفال يكون نتيجة لإصابة الأم بأمراض أثناء الحمل

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