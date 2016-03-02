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رفع وإزالة 3662طن قمامة ومخلفات مباني بمركز ملوي بالمنيا‎

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رفع وإزالة 3662طن قمامة ومخلفات مباني بمركز ملوي بالمنيا‎ رفع وإزالة 3662طن قمامة ومخلفات مباني بمركز ملوي بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من رفع 2488 طن من القمامة وإزالة 1174 طن مخلفات مباني في الفترة من 16 وحتى 29 فبراير، وذلك في إطار متابعة الحالة اليومية للنظافة والتعديات على الأراضي الزراعية التي تجرى على مستوى مراكز المنيا.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، الجهود التي تبذلها الوحدة المحلية، حيث تم تحرير36 قضية تموينية ضد أصحاب المخابز البلدية والأسواق المخالفة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان أصحاب المحلات التجارية عن السلع المعروضة.

كما تم التأكد من تسليم جميع المخابز البلدية ببندر ملوي حصص الدقيق المخصصة لها والسولار اللازمة لتشغيل المخابز، وكذلك وصول المخصصات التموينية لتجار لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية بالإضافة إلى عدد 686الف طن سولار و367 طن بنزين وعدد 58955 اسطوانة بوتاجاز.

وفي نفس السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي من إصلاح وصيانة أعطال ميكانيكية لعدد29 من شبكات مياه المدينة و شبكات الصرف الصحي المعطلة وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء تم صيانة و تركيب كشافات بعدد 10 شوارع بالمدينة.

من جانبه، قال إبراهيم العربي، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الحملات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لضبط الأسواق والأسعار والوقوف على مدى الالتزام بالمقررات التموينية بالإضافة إلى التصدي بكل حزم لأي حالة تعديات على الأرض الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين​.​

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