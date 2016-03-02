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غلق مصنع للمنظفات بدون ترخيص وآخر يقلد العلامات التجارية بسوهاج

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غلق مصنع للمنظفات بدون ترخيص وآخر يقلد العلامات التجارية بسوهاج غلق مصنع للمنظفات بدون ترخيص وآخر يقلد العلامات التجارية بسوهاج

شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، إن حملة لمديرية التموين بسوهاج تمكنت من ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وتم التحفظ على الكميات الموجودة بالمصنع وغلقهما.

 كما تم ضبط المتهم أشرف – أ – د وبحوزتة سلع متنوعة ومجهولة المصدر وتم تحرير المحضر رقم 2556 جنح مركز أخميم.

 وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أن الحملة تمكنت من ضبط مسئول أحد محلات بيع السجاد بدائرة طهطا لاستغلالة علامة تجارية على معروضات بالمحل.

 تم تحرير محضر ضد المسئول عن المحل ويدعى أسامة – ر – م تحت رقم 1449  جنح طهطا تم التحفظ على كمية من المضبوطات لحين قرار النيابة المختصة​ .​

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