صور| حفل ختام مهرجان تنشيط السياحة بأسيوط

مراسل «ONA»

اختتمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، اليوم الأربعاء، مهرجان التنشيط السياحي تحت عنوان “السياحة عطاء مستمر.. وعي وثقافة” بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وتنظيم حفل بقصر ثقافة أسيوط.

حضر الاحتفال، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم، وعادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحة، وأسامة أنور بشاي مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعبد اللطيف عابد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء السائح وعدد من أصحاب الشركات السياحية بأسيوط.

وأوضح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحي هائلة حيث تتضمن عددًا من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية بالعديد من مراكز المحافظة مؤكدًا على اهتمام الحكومة بالحفاظ على الإرث التاريخي وقطاع السياحة الذي يعتبر مصدر هام من مصادر الدخل القومي.

وأكد مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحة على اهتمام المهندس ياسر الدسوقي بتقديم الدعم لطلاب المدارس والجامعات وتعريفهم بأهمية السياحة وأهم المعالم بأسيوط.

وأضاف أن المهرجان جاء بمناسبة انتهاء البروتوكولات التي تم تنسيقها مع كل من “جامعة أسيوط، مديرية التربية والتعليم، مديرية الشباب والرياضية”.

وشهدت الاحتفالية عرض للمنتجات السياحية على طريقة الصوت والضوء وعرض فيلم مصور عن فاعليات التنشيط السياحي بالمحافظة خلال عام 2015 – 2016 وأهم الأماكن التي تم تطويرها، كما شاركت جامعة أسيوط بعمل اسكتش عن الوعي السياحي تحت عنوان “ثبت صنم”، فضلًا عن مشاركة مديرية التربية والتعليم بتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية.

وعلى هامش المهرجان تم إقامة معرض للمنتجات والصناعات اليدوية والبيئية ومنتجات الهيئة الدعائية من نشرات وشنط وخرائط وأسطوانات منسوخة بتسع لغات، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الجهات المتعاونة وتقديم أوسمة تقديرا لمجهوداتهم في نشر الوعي السياحي بين أبناء المحافظة.