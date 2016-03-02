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أحمد عادل يمنع أحمد جعفر من زيارة شباك الأهلي

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أحمد عادل يمنع أحمد جعفر من زيارة شباك الأهلي أحمد عادل يمنع أحمد جعفر من زيارة شباك الأهلي

اختار شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي 20 لاعبا لمواجهة الزمالك يوم الخميس في مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقود محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومحمد ناجي جدو مهاجم الأهلي السابق قائمة الفريق التي ضمت القوة الضاربة للفريق.

وجاءت قائمة الإنتاج على النحو التالي:

حراسة المرمى: أمير عبد الحميد - عامرعامر.

الدفاع: محمود فتح الله - سيد فريد - لؤي وائل - طارق سامي - حسن الشامي - علي فتحي.

الوسط: شهاب الدين أحمد - محمد سوسته - محمد محسن ليله - علي عيد - أحمد مجدي - محمد زيكا - محمد فاروق.

الهجوم: صلاح أمين - بابا أركو - وليد حسن - شريف أشرف - محمد ناجي جدو.

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