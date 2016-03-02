جنش لـ في الجول: خروجي من القائمة؟ ' عادي ' .. الزمالك يضم 25 نجما

شهدت قائمة الزمالك عودة طارق حامد لاعب خط وسط الفريق لها استعدادا لملاقاة الانتاج الحربي يوم الخميس وذلك بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

ويحل الزمالك ضيفا على الانتاج الحربي لملاقاته في ملعب السلام لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

وغاب طارق حامد عن الزمالك للإصابة منذ 24 يناير الماضي، بعد إصابته في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة سموحة والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويغيب عن قائمة الزمالك أيضا كل من أحمد دويدار للإصابة وحمادة طلبة للإيقاف.

فيما تم استبعاد كل من محمد إبراهيم ومحمد سالم وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية".

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمد أبو جبل

الدفاع: علي جبر- محمد كوفي- حازم إمام- عمر جابر- رمزي خالد- محمد عادل جمعة- باهر المحمدي

الوسط: أحمد توفيق- طارق حامد- معروف يوسف- أحمد حمودي- أيمن حفني- محمود عبد المنعم "كهربا"- شيكابالا- مصطفى فتحي

الهجوم: باسم مرسي- إيمانويل مايوكا- أحمد حسن مكي