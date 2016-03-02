بالصور - الأهلي يكسر صمود بتروجيت ويستعيد الانتصارات أمام أنظار يول

نجح الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن حقق فوزا مهما على بتروجيت في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب في الجولة العشرين من الدوري المصري.

وشاهد المباراة من المدرجات الهولندي مارتن يول المدير الفني الجديد للأهلي.

وكسر الأهلي سلسلة صمود بتروجيت الذي نجح في البقاء بدون هزيمة لـ11 مباراة وتحديدا منذ 15 ديسمبر الماضي.

كما حقق الأهلي فوزه الأول منذ مباراة الزمالك بعد 3 تعادلات أمام طلائع الجيش والمحلة والمصري ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وبدأت المباراة سريعا عن طريق مؤمن زكريا الذي انفرد في الدقيقة الثانية لكنه سددها ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس بتروجيت.

لكن هذه البداية لم تستمر كثيرا إذ هدأت المباراة قليلا لكن كاد مؤمن أن يسجل بتسديدة قوية بعد أن مهد إيفونا الكرة له لكن محمد الشناوي تصدى لها.

ورد بتروجيت عن طريق أحمد جعفر الذي كاد أن يسجل بعد أن مهد جيمس تيدي الكرة له لكن أحمد عادل عبد المنعم أبعدها إلى ركنية.

وكاد أحمد جعفر من جديد أن يسجل برأسية حول بها عرضية شريف علاء لكن العارضة تصدت هذه المرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني من جملة رائعة حصل رمضان صبحي على ضربة جزاء في الدقيقة 61 بعد عرقلة محمد الشناوي حارس بتروجيت له ليحولها عبد الله السعيد داخل الشباك.

وبعدها بخمس دقائق اخترق صبري رحيل من الناحية اليسرى ليمرر إلى عبد الله السعيد الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الشناوي.

وانهار بتروجيت بعدها ليستغل الأهلي المساحات في خط دفاعه وكاد مؤمن زكريا أن يسجل هدفا ثالثا بعد انطلاقة رائعة من رمضان الذي مرر الكرة للأول أمام المرمى وحده لكنه أطاح بها بشكل غريب.

ودفع عبد العزيز عبد الشافي بوليد سليمان العائد من الإصابة وكذلك أحمد الشيخ في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

شاهد صور المباراة

شاهد صور مارتن يول في مدرجات الأهلي