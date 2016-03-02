مصطفى بكرى: إسقاط عضوية عكاشة انتصار للمقاومة الشعبية

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، "انتصار للمقاومة الشعبية، وعدم تفريط فى دماء الشهداء ".

وقال "بكرى" فى مُداخلة هاتفية مع محمد الغيطى لبرنامج "صح النوم": "465 نائبا وافقوا على إسقاط عضويته والذين رفضوا فقط 16 نائبا أغلبهم رفض لأسباب فنية".

وأضاف": "لا يمكن التفريط فى دماء الشهداء، لا يمكن التفريط فى دماء شهداء بحر البقر، ولن نضع أيدينا فى أيدى الصهاينة، شأن الدولة أن توقع اتفاقات كما تشاء، ولكن الشعب والنواب في خندق المقاومة ندافع عن أسرانا الذين قتلوا وأطفال بحر البقر".

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