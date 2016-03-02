"العليا للانتخابات": إجراء انتخابات دائرة عكاشة خلال 60يوما من قرار النواب

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تنتظر وصول تقرير مجلس النواب بشأن اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة وذلك لفتح باب الترشح على المقعد الذى خلا بالمجلس، وإجراء انتخابات تكميلية مرة أخرى على مقعد هذه الدائرة خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب.

وأوضح المصدر – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء - أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة تعد حاليًا تقريرًا مفصلًا حول الانتخابات البرلمانية.

وقال المصدر، إن المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، تنص على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وأضاف المصدر إن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان، بسبب إخلاله بواجباته تعنى عدم السماح له بالترشح مرة أخرى للانتخابات التى ستجرى لشغل مقعده، حيث ينص البند رقم 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس النواب "ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية".

>وتابع المصدر وبالتالى لا يجوز له الترشح إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء بالانتهاء العادى بعد خمس سنوات أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وكان المجلس قد وافق فى جلسته، التى عقدت اليوم الأربعاء، على إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، وذلك عقب استضافته للسفير الاسرائيلى بمنزله وإهانته لعدد من رموز الدولة والشخصيات العامة والرموز الإعلامية من خلال برنامجه على قناة الفراعين، وأيضا بسبب إساءة عكاشة للأجهزة والمؤسسات التنفيذية فى مصر.

- 27 نائباً يصوتون بالموافقة على إسقاط عضوية نائب التطبيع

>

- النائب محمود محيى يقترح التصويت على طرح الثقة فى "نائب التطبيع"

>

- مصطفى بكرى: "عكاشة" عميل وأطالب الأمن بالإفصاح عن تسجيلات إهانته للرئيس

>

- نائب التطبيع يتابع جلسة تقرير مصيره من خلف باب البرلمان

>

- البرلمان يرفض عقوبة لجنة التحقيق مع عكاشة ويصوت على اسقاط عضويته

>

- خالد يوسف يطالب بإسقاط عضوية "نائب التطبيع"

>

- "اليوم السابع" ينشر نص تقرير لجنة التحقيق مع نائب التطبيع.. اللجنة تؤكد: النائب خرج عن موجبات احترام التقاليد البرلمانية والأعراف النيابية.. والتوصية بحرمانه من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد

>

- بالصور.."اليوم السابع" فى مرمى نيران الإعلام الإسرائيلى دفاعاَ عن نائب التطبيع.. "يديعوت أحرونوت" تدشن حملة على مدار يومين رفضا للعبة "تحية لعوكشة".. وموقع تابع لحاخامات متطرفين يتهم الصحيفة بالتحريض

>

- من يحمى نائب التطبيع من تنفيذ أحكام حبسه؟ ..رئيس الفراعين تبرأ من ابنه بسبب إعاقته وصادر ضده أحكام نهائية..طليقته تبدأ رحلة كفاح للبحث عن حق ابنها "يوسف"..و"اليوم السابع" ينشر مستندات تدين عكاشة

>