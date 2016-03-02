أخبار العراق اليوم.. القوات العراقية تحرر قرية "البونمر" غرب سامراء

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم تحذير من انهيار سد الموصل، وتحرير القوات العراقية قرية بغرب سامراء وتدمر، كما ركزت أخبار العراق اليوم على اتفق مع مصر على عقود تدريب فى مجالى المعدات والعتاد العسكرى.>حذر مهندسون عراقيون اشتركوا فى بناء سد الموصل قبل 30 عاما من خطر انهياره الوشيك، وهو ما سيترتب عليه حصيلة قتلى يمكن أن تكون أسوأ من تقديرات سابقة.

قال التلفزيون الرسمى اليوم الأربعاء إن العراق وقع عقدا مع مجموعة تريفى الإيطالية بقيمة 273 مليون يورو (296 مليون دولار) لحقن سد الموصل بالأسمنت وإجراء أعمال الصيانة للسد على مدى 18 شهرا.

أخبار العراق اليوم

>دمر طيران الجيش العراقى خمس سيارات تابعة لعناصر تنظيم(داعش) الإرهابى فى إطار عملية "أمن الجزيرة" بسامراء فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق. وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الأربعاء أن طيران الجيش قصف السيارات الخمس بينها ثلاث مزودة بأسلحة رشاشة أحادية واثنتان مفخختان وقتلت من كانوا بها فى المحور الشمالى من جزيرة سامراء.

وقال المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية، الدكتور نصير نورى، إن العراق اتفق مع مصر على عقود تدريب فى مجالى المعدات والعتاد العسكرى، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لهذا الأمر، وأن اتصالات تجرى مع القاهرة بشكل مكثف لإنهاء ملف التدريب والترتيبات النهائية لهذا التعاون وذلك باتصالات مباشرة بين وزير الدفاع العراقى الدكتور خالد العبيدى والفريق أول صدقى صبحى.

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