أخبار سوريا اليوم.. المعارض السورية تندد بانتهاكات وقف إطلاق النار

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم، على الهدنة السارية فى سوريا منذ الجمعة الماضية، حيث أكد عضو الائتلاف السورى المعارض جورج صبرا أن انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار يعرقل بدء مفاوضات السلام بشأن سوريا. كما تناولت أخبار سوريا اليوم السماح لليونسيف بخطة قومية لتحصين أطفال سوريا.>أكد عضو الائتلاف السورى المعارض جورج صبرا أن انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار يعرقل بدء مفاوضات السلام بشأن سوريا. وقال صبرا ـ فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الأربعاء ـ "إذا استمرت الهدنة بهذا الشكل، أعنى الخروقات المستمرة من النظام وحلفائه فستبقى المواعيد التى تحدد لبدء المفاوضات مواعيد افتراضية". يذكر أن اتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا دخل حيز التنفيذ يوم 27 فبراير الماضى وشهد بعض الخروقات المعزولة فى بعض المناطق.>قال انطونى ليك رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس الثلاثاء إن مسؤولين سوريين كبارا أبلغوا يونيسف ومنظمة الصحة العالمية أن بإمكان المنظمتين إعداد خطط حملة تحصين للأطفال بمختلف أنحاء البلاد.>وقال ليك إن الحملة تستلزم الوصول لمناطق تقع حاليا تحت الحصار فى الحرب السورية التى شهدت منذ السبت وقفا مؤقتا لإطلاق النار وهو ما يعنى تسهيل الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة التنقل داخل ابلاد.

كما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها اليوم، تأكيد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى جون كيرى على التعاون بشأن سوريا.

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