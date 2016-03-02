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أخبار اليمن اليوم.. الرئيس اليمنى: تعرضت لأربع محاولات اغتيال

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أخبار اليمن اليوم.. الرئيس اليمنى: تعرضت لأربع محاولات اغتيال أخبار اليمن اليوم.. الرئيس اليمنى: تعرضت لأربع محاولات اغتيال
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار اليمن اليوم ، أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن حقق الأمن والاستقرار لدول الخليج وأن الشرعية فى اليمن تسيطر على 85 % من مساحة اليمن.

وكشف فى حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" النقاب عن أنه تعرض لأربع محاولات اغتيال بخلاف المحاولة الأخيرة فى عدن.

وتوقع الرئيس اليمنى- ردا على سؤال حول بناء دولة حديثة فى اليمن مستقبلا- قيام دولة على أربعة أو خمسة أو حتى ستة أقاليم، مضيفا "لكن حتى الآن ربما تكون ثلاثة أقاليم، ودون دولة اتحادية لا يمكن قيام نظام فى اليمن أو تطويره".

وعن الدعوات الانفصالية فى الجنوب قال الرئيس اليمنى "هم يطالبون بأن يكون هناك انفصال مرتب، والواقع يظهر أن هناك عملة موحدة، وعلما موحدا، ودولة واحدة، لكن عندما تكون بالأقاليم دولة اتحادية كونفدرالية ستنجح".

وعن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجى مستقبلا وهل ناقش ذلك مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود قال الرئيس اليمنى أنه "وافق على شرط دون الحوثيين وعلى عبدالله صالح".

واكد موافقته على خروج الرئيس المخلوع من اليمن حال طلب ذلك وقال "أنا موافق على خروجه من اليمن، وسابقا قدمت مقترحا، وقلت لا يمكن أن تنجح المبادرة الخليجية إلا إذا خرج على عبدالله صالح، ومن ضمن ما طرحته خروجه إلى المغرب لعامين حتى نستفتى على الدستور، ونجرى انتخابات برلمانية ورئاسية".

ومن اخبار اليمن اليوم ، اعترضت منظومة الصواريخ باتريوت التابعة لقوات التحالف العربى صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وصالح باتجاه محافظة مأرب شرق اليمن.

ونقل مركز سبأ الاعلامى عن مصدر مسئول أن باتريوت اعترضت الصاروخ الذى أطلق فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء من منطقة حبل العليب فى قيفة رداع بمحافظة البيضاء وفجرته على بعد 30 كيلومترا من منشأة صافر النفطية .


>- الأمم المتحدة: 14 مليون يمنى بحاجة لمساعدات

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