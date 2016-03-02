ضبط مصنع صابون مغشوش بدون ترخيص وأطنان من المخلل الفاسد

قاد المهندس محمد عصر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة اليوم بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى لمراقبة الإعلان عن الأسعار وضبط المخالفين غير الملتزمين بالقوانين والقرارات ولتشديد الرقابة على المصانع التى تعمل بدون ترخيص بمدينتى دمنهور وشبراخيت.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
>أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع صابون سائل وكلور ومعطر بشارع متفرع من شارع الجمهورية يقوم بخلط المياه بعد خلطها بألوان صناعية مختلفة الألوان ويتم إعادة تعبئتها داخل عبوات زجاجية مختلفة الأشكال وبيعها فى السوق.
>
>ويعمل المصنع بدون ترخيص وبدون سجل صناعى وتم ضبط الكميات الموجودة بالمصنع وهى عبارة عن 100 عبوة معطر و40 كرتونة كلور و50 كرتونة معطر 100 عبوة منعم للملابس و70عبوة صابون سائل و20 جركن وزن العبوة 10 لترات و4 تنك بلاستيك تحوى سائل صابون مجهول المصدر، تنك بلاستيك به سائل كلور مجهول المصدر، كميات كبيرة من عبوات البلاستيك الفارغة وكميات كبيرة من الاستيكرات غير مدون عليها عنوان المصنع ما يدل على الغش والتدليس وجار تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة بدمنهور.
>
>قامت حملة أخرى مكبرة بمدينة شبراخيت برئاسة المحاسب محمد سالم مدير عام التموين وأسفرت عن ضبط أطنان من المخلل المشكل المغشوش والصابون السائل وأدوات كهربائية وفوانيس سيارات مجهولة المصدر ومغشوشة بالإضافة إلى ضبط 90 أسطوانة غاز تجارية محظور استخدامها بمصانع الطوب بالإضافة إلى عدد من المحاضر المميزة ضد بعض أصحاب المخابز البلدية المدعمة وذلك للاستيلاء على كميات دقيق بلدى مدعم وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وجارٍ تحرير محاضر بالوقائع.
>- ضبط 3 سيارات محملة بـ315 أسطوانة غاز مهربة بالبحيرة
>
>أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع صابون سائل وكلور ومعطر بشارع متفرع من شارع الجمهورية يقوم بخلط المياه بعد خلطها بألوان صناعية مختلفة الألوان ويتم إعادة تعبئتها داخل عبوات زجاجية مختلفة الأشكال وبيعها فى السوق.
>
>ويعمل المصنع بدون ترخيص وبدون سجل صناعى وتم ضبط الكميات الموجودة بالمصنع وهى عبارة عن 100 عبوة معطر و40 كرتونة كلور و50 كرتونة معطر 100 عبوة منعم للملابس و70عبوة صابون سائل و20 جركن وزن العبوة 10 لترات و4 تنك بلاستيك تحوى سائل صابون مجهول المصدر، تنك بلاستيك به سائل كلور مجهول المصدر، كميات كبيرة من عبوات البلاستيك الفارغة وكميات كبيرة من الاستيكرات غير مدون عليها عنوان المصنع ما يدل على الغش والتدليس وجار تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة بدمنهور.
>
>قامت حملة أخرى مكبرة بمدينة شبراخيت برئاسة المحاسب محمد سالم مدير عام التموين وأسفرت عن ضبط أطنان من المخلل المشكل المغشوش والصابون السائل وأدوات كهربائية وفوانيس سيارات مجهولة المصدر ومغشوشة بالإضافة إلى ضبط 90 أسطوانة غاز تجارية محظور استخدامها بمصانع الطوب بالإضافة إلى عدد من المحاضر المميزة ضد بعض أصحاب المخابز البلدية المدعمة وذلك للاستيلاء على كميات دقيق بلدى مدعم وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وجارٍ تحرير محاضر بالوقائع.
>- ضبط 3 سيارات محملة بـ315 أسطوانة غاز مهربة بالبحيرة