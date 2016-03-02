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النيابة توجه لضباط "كمين الهرم" تهمة هتك عرض الفنانة مريهان حسين

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النيابة توجه لضباط "كمين الهرم" تهمة هتك عرض الفنانة مريهان حسين النيابة توجه لضباط "كمين الهرم" تهمة هتك عرض الفنانة مريهان حسين
وجهت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، لضباط شرطة الهرم اتهاما بهتك عرض الفنانة مريهان حسين، فى واقعة اتهامها بالتعدى بالضرب على ضباط شرطة كمين المريوطية، والسب والقذف والقيادة تحت تأثير الخمور، وأنكر الضباط فى التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات.

يذكر أن النيابة وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته، والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، ووصلت "ميرهان" إلى مقر المحكمة فى سيارة الترحيلات مقيدة بالكلابشات مع متهمين آخرين، وسط حراسة أمنية مشددة، كما حرص على الحضور عدد من أصدقائها وأقاربها.

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