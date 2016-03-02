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إدانة آدم جونسون بالاعتداء على قاصر.. ويواجه احتمالية السجن لـ10 سنوات

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إدانة آدم جونسون بالاعتداء على قاصر.. ويواجه احتمالية السجن لـ10 سنوات إدانة آدم جونسون بالاعتداء على قاصر.. ويواجه احتمالية السجن لـ10 سنوات

أدانت هيئة المحلفين بمحكمة برادفورد كراون بإنجلترا آدم جونسون مهاجم سندرلاند والمنتخب الإنجليزي السابق بتهمة الاعتداء على قاصر وقامت بتبرئته من واحدة أخرى.

وقُبض على جونسون في مارس من العام الماضي بتهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر بسيارته تبلغ من العمر 15 عاما.

وحسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقريرها بأن جونسون اعترف بأنه قام بتقبيل الفتاة ولكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لم يقم أي علاقة جنسية معها.

وأكد القاضي جوناثان روز أن جونسون يواجه احتمالية السجن من خمس لـ10 سنوات بعد ثبوت اعتدائه على قاصر.

ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في خلال أسبوعين لثلاثة أسابيع.

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