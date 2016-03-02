أخبار عاجلة

الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط سكرتير لجنة الأسر المنتجة لاختلاسه 250 ألف جنيه من أموال التضامن بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط سكرتير لجنة الأسر المنتجة لاختلاسه 250 ألف جنيه من أموال التضامن بسوهاج‎ ضبط سكرتير لجنة الأسر المنتجة لاختلاسه 250 ألف جنيه من أموال التضامن بسوهاج‎

تمكنت مباحث الأموال العامه بسوهاج من ضبط سكرتير لجنة الأسر المنتجة لقيامه باختلس 250 ألف جنيه من أموال التضامن الاجتماعي.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو / و م 54 سنة فني صناعات ثاني بإدارة التضامن الإجتماعي بأخميم، ويعمل سكرتير لجنة الأسر المنتجة باخميم، ومقيم سوهاج أول، باستغلال موقعه الوظيفي وقيامه بالاستيلاء على أموال لجنة الأسر المنتجة حيث تبين قيامه بإختلاس تلك المبالغ عن طريق اتباع الأساليب الآتيـة:-

قيامه بالتحصيل النقدي من العملاء مباشرةً وعدم السداد في الحساب الخاص بالأسر المنتجة​ ​صرف قروض وهميه لأسماء غير موجوده​ ​تكرار الصرف لذات العميل لأكثر من مشروع​ ​قيامه بطباعة دفاتر إيصالات تحصيل مزوره منسوب صدورها لمديرية التضامن الإجتماعي​ ​قيامه بإختلاس دفاتر إيصالات التحصيل

بلغت جملة المبالغ التى قام باختلاسها 250 ألف جنيه والتى أمكن حصرها خلال الفترة من عام 2009 إلى عام ​ ​​  .​2014

توصلت التحريات إلى قيام المذكور بهذه المخالفات وإختلاس أموال مسلمه إليه بسبب وظيفته طوال مدة عمله بلجنة الأسر المنتجه منذ عام 1990 وحتى عام 2015

بمخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي تم تشكيل لجنة فنية من التفتيش المالي والإداري إنتهت إلى ما توصلت إليه التحريات  حيث أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيده لتلك الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا