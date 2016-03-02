ضبط سكرتير لجنة الأسر المنتجة لاختلاسه 250 ألف جنيه من أموال التضامن بسوهاج‎

تمكنت مباحث الأموال العامه بسوهاج من ضبط سكرتير لجنة الأسر المنتجة لقيامه باختلس 250 ألف جنيه من أموال التضامن الاجتماعي.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو / و م 54 سنة فني صناعات ثاني بإدارة التضامن الإجتماعي بأخميم، ويعمل سكرتير لجنة الأسر المنتجة باخميم، ومقيم سوهاج أول، باستغلال موقعه الوظيفي وقيامه بالاستيلاء على أموال لجنة الأسر المنتجة حيث تبين قيامه بإختلاس تلك المبالغ عن طريق اتباع الأساليب الآتيـة:-

قيامه بالتحصيل النقدي من العملاء مباشرةً وعدم السداد في الحساب الخاص بالأسر المنتجة​ ​صرف قروض وهميه لأسماء غير موجوده​ ​تكرار الصرف لذات العميل لأكثر من مشروع​ ​قيامه بطباعة دفاتر إيصالات تحصيل مزوره منسوب صدورها لمديرية التضامن الإجتماعي​ ​قيامه بإختلاس دفاتر إيصالات التحصيل

بلغت جملة المبالغ التى قام باختلاسها 250 ألف جنيه والتى أمكن حصرها خلال الفترة من عام 2009 إلى عام ​ ​​ .​2014

توصلت التحريات إلى قيام المذكور بهذه المخالفات وإختلاس أموال مسلمه إليه بسبب وظيفته طوال مدة عمله بلجنة الأسر المنتجه منذ عام 1990 وحتى عام 2015

بمخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي تم تشكيل لجنة فنية من التفتيش المالي والإداري إنتهت إلى ما توصلت إليه التحريات حيث أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيده لتلك الواقعة.