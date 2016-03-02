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إنريكي: لن أخاطر بـ ' إم إس إن ' .. أعرف كيف أجعلهم جاهزين للمباريات الهامة

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إنريكي: لن أخاطر بـ ' إم إس إن ' .. أعرف كيف أجعلهم جاهزين للمباريات الهامة إنريكي: لن أخاطر بـ ' إم إس إن ' .. أعرف كيف أجعلهم جاهزين للمباريات الهامة

أكد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أنه لن يخاطر بثلاثي خط هجوم فريقه ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار بإشراكهم بشكل دائم في المباريات وعدم إعطائهم فرصة للراحة.

وكانت هناك بعض المطالبات لإنريكي ترغب في إراحة الثلاثي في لقاء رايو فاليكانو الذي سيقام في الدوري الإسباني يوم الخميس لحساب الجولة 27.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق خمس نقاط عن أتليتكو مدريد ملاحقه وللفريق الكتالوني مباراة أقل.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء قائلا:"قرار إراحة ثلاثي الهجوم سيعتمد على ما أراه مناسبا للمباراة".

وأكمل المدرب الإسباني"حتى الآن لا أعرف ما هو قراري، كل لاعب له حالته البدنية الخاصة به، لكن لا تقلقوا سأتخذ القرارات المناسبة لصالح لفريق ولن أخاطر باللاعبين أبدا".

وواصل"الإرهاق أمر طبيعي في كرة القدم، وأنا دائما أنظر للمباريات الهامة التي سوف تحدد الفائز بالبطولات من أجل أن يكون كل اللاعبين جاهزين لها".

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فيديو اليوم السابع