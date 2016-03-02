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وزير الصحة: يسلم جوائز إتحاد المستشفيات العربية لعام ٢٠١٦

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وزير الصحة: يسلم جوائز إتحاد المستشفيات العربية لعام ٢٠١٦ وزير الصحة: يسلم جوائز إتحاد المستشفيات العربية لعام ٢٠١٦

سلم  الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عددًا من جوائز إتحاد المستشفيات العربية لعام ٢٠١٦، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الذي عقد بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء.

حيث سلم جائزة المرأة العربية المتميزة في عالم الإدارة والصحة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي بدولة الكويت، وقد تسلمها عنها الدكتور عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات.

كما أعلن اتحاد المستشفيات العربية جائزة الريادة العربية في رعاية المعوقين لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة جمعية الاطفال المعوقين.

 كما تم تسليم جائزة القيادات الداعمة للعمل الصحى العربى المشترك الى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تسلمها عنه الدكتور عادل الزياني رئيس قطاع شئون الانسان والبيئة فى الأمانة العامة للمجلس.

 كما تم تسليم جائزة القيادة في دعم القطاع الصحي العربي لعام ٢٠١٦ إلى الدكتور على حياصات، وزير الصحة الاردني.

وفي نهاية الاحتفال تم الإعلان عن جوائز أفضل مستشفى في عدد من التخصصات الطبية، ففي تخصص  «patient centered care Award award» تم  منح الجائزة إلى دائرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بلبنان.

 أما تخصص «Top hospital Award in quality improvement and Patient «Safety تم منحها إلى مستشفى السلام الدولي في ، أما تخصص«Top award in Health Awareness» تم منحها إلى المستشفى التخصصي في الأردن ، أما تخصص«Top Hospital award in crisis  management» فقد فاز بها كلًا من مستشفى الرسول الاعظم في لبنان، ومستشفى مجمع فلسطين الطبي.

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