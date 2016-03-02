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وزير الإتصالات الروسى يتوجه إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته لمصر

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وزير الإتصالات الروسى يتوجه إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته لمصر وزير الإتصالات الروسى يتوجه إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته لمصر

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، “نيكولاى نيكيفورف” وزير الإتصالات الروسى، متوجها على رأس وفد بطائرة خاصة إلى إيطاليا، بعد زيارة لمصر استغرقت ٣ أيام إستقبله خلالها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء .

أكد رئيس الوزراء، خلال لقائه بالوزير الروسي، عمق العلاقات بين وروسيا وتنوع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، مع أهمية تبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتوفرة بالدولتين فى العديد من القطاعات، لاسيما قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وتناول اللقاء، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، استعراض عدة مشروعات يمكن للشركات الروسية التعاون فيها مع مصر، ومن بينها المنطقة التكنولوجية فى إطار تنمية منطقة شرق بورسعيد.

وقام وزير الإتصالات الروسى، بتسليم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة فى المنتدى الإقتصادى الدولى الذى سيعقد بمدينة سانت بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 16 إلى 18يونيو القادم.

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