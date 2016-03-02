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"تعليم الغربية" تفتتح مهرجان التفوق الكشفى بحضور المستشار العسكرى للمحافظة

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"تعليم الغربية" تفتتح مهرجان التفوق الكشفى بحضور المستشار العسكرى للمحافظة "تعليم الغربية" تفتتح مهرجان التفوق الكشفى بحضور المستشار العسكرى للمحافظة
افتتحت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، مهرجان التفوق الكشفى تحت شعار "معا نبنى "، بحضور العقيد أحمد يحيى المستشار العسكرى بالغربية، والدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ونقيب الرياضيين بالغربية .

وشارك فى الافتتاح جيهان صابر مدير عام الخدمات بالغربية وعصام الخليفى مدير عام غرب طنطا، ورضا نجيب مدير عام شرق طنطا ونورا سعد موجه عام التربية الرياضية بالغربية، وأمجد عبد الله موجه الكشافة بمديرية التربية والتعليم بالغربية ومحمد صلاح موجه الكشافة بغرب طنطا التعليمية وأمجد سلامة مدير الميكانيكية الصناعية.

تكونت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور طارق حامد مكاوى موجه عام الكشافة بوزارة التربية والتعليم وعضوية محمد عشبة وطارق فتحى ومحمود العنانى والدكتور أشرف شعلان رئيس جمعية الكشافة.

وتضمن الحفل طابور العرض للفرق المشاركة بالإدارات التعليمية العشرة، ثم مراسم رفع الأعلام وتحية العلم والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، ووقف الحاضرون دقيقة حداد على الشهداء، ثم ردد المشاركون وعد الكشافة.

وأشادت فريدة مجاهد فى كلمتها بالمشاركين فى العرض متمنية لهم مستقبلا مشرقا وتفوقهم مثل تفوقهم فى الأنشطة، وأعلنت صرف شهادة استثمار لفريق مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمحلة الكبرى .

وجاءت فقرات العرض من خلال عرض مواهب لبراعم العهد الحديث بغرب المحلة الكبرى وعرض مهارة كشفية لمدرسة الحديثة بسبرباى شرق طنطا، وفقره سمريه لمدارس غرب المحلة الكبرى، وعرض لمدرسة الصم وضعاف السمع بإدارة السنطة وعرض مهارة لمدارس سعيد العريان شرق طنطا ومدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية بغرب طنطا، وفقرة مواهب فنية للتجريبية للغات بإدارة زفتى وفقرة لمعهد النور للمكفوفين بغرب طنطا وعرض للتنورة لمدرسة العجيزى بغرب طنطا وعرض مسرحى لمدرسة الأمل للصم بغرب المحلة الكبرى، وتم تكريم عدد من الطلاب المشاركين فى المهرجانات الكشفية العالمية كممثلين لمصر.

وزارة التربيه والتعليم الغربيه (1)

وزارة التربيه والتعليم الغربيه (2)

وزارة التربيه والتعليم الغربيه (3)

وكيل التربية والتعليم تفتتح المهرجان الكشفى لمدارس الغربية
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