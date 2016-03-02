أخبار عاجلة

الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية استجابة لمبادرة السيسي

Google+ Print
اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية استجابة لمبادرة السيسي اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية استجابة لمبادرة السيسي
سلم اتحاد شباب مركز الفشن جنوب بنى سويف مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية لمسئولى مستشفى الفشن، وذلك ضمن عدة مبادرات أطلقها الاتحاد، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

وأكد أحمد حامد مسئول الاتصال بالاتحاد فى تصريحات صحفية اليوم أن دعم الاقتصاد واجب وطنى، لافتا إلى أن الاتحاد أطلق عدة مبادرات لدعم قطاعات مختلفة بدأها بالمستشفى المركزى، نظراً لضعف إمكاناتها ومساهمة فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة لمواطنى المدينة والقرى.

وأضاف مصطفى الفيومى وخالد الحنفى وعلاء ممدوح أعضاء الاتحاد: تبرع جميع الأعضاء من نفقاتهم الخاصة لشراء المستلزمات، والتى تضمنت "5 أجهزة تنفس، و2 حهاز ضغط ديجيتل، و64 ماسك أطفال، و50 ماسك طبى، و24 جوانتى معقم، وجهاز سكر ديجىتل، و12 ترمومتر، ومجموعة من علب الجونتيات المختلفة حيث تم تسليمها فى حضور د.هانى همام مدير إدارة المستشفيات ود.محمد الجبالى مدير المستشفى.

اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية (1)

اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية (2)

اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية (3)


>- مستشفيات بنى سويف ترفض تطبيق توصيات النقابة بتقديم الخدمات المجانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم

أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث