اتحاد شباب الفشن يدعم المستشفى المركزى بمستلزمات طبية استجابة لمبادرة السيسي

سلم اتحاد شباب مركز الفشن جنوب بنى سويف مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية لمسئولى مستشفى الفشن، وذلك ضمن عدة مبادرات أطلقها الاتحاد، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

وأكد أحمد حامد مسئول الاتصال بالاتحاد فى تصريحات صحفية اليوم أن دعم الاقتصاد واجب وطنى، لافتا إلى أن الاتحاد أطلق عدة مبادرات لدعم قطاعات مختلفة بدأها بالمستشفى المركزى، نظراً لضعف إمكاناتها ومساهمة فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة لمواطنى المدينة والقرى.

وأضاف مصطفى الفيومى وخالد الحنفى وعلاء ممدوح أعضاء الاتحاد: تبرع جميع الأعضاء من نفقاتهم الخاصة لشراء المستلزمات، والتى تضمنت "5 أجهزة تنفس، و2 حهاز ضغط ديجيتل، و64 ماسك أطفال، و50 ماسك طبى، و24 جوانتى معقم، وجهاز سكر ديجىتل، و12 ترمومتر، ومجموعة من علب الجونتيات المختلفة حيث تم تسليمها فى حضور د.هانى همام مدير إدارة المستشفيات ود.محمد الجبالى مدير المستشفى.

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