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بالصور.. محافظ جنوب سيناء ينهى حل 15 مشكلة متعثرة للمستثمرين بالمحافظة

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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسة لحل مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال، استكمالا لجلسات المقعد، فى إطار السياسة التى اتبعها المحافظ عن طريق عقد جلستى مقعد شهريا، تضم المديرين المسئولين وممثلى الجهات والوزارات المعنية، ورئيس مدينة شرم الشيخ وأصحاب المشكلات من رجال الأعمال، لحل المشكلات فى وجود جميع الأطراف المعنية فى جلسة يترأسها المحافظ.

واستكمل المقعد جلساته اليوم بحضور رؤساء مدن شرم الشيخ ودهب والمستشار القانونى للمحافظة ومديرى إدارات الشئون القانونية والعقود وصندوق الإسكان التراخيص، الشئون المالية، تنشيط السياحة، التخطيط العمرانى، ومدير عام الإسكان والاستثمار، التنسيق والمتابعة، وأصحاب ووكلاء الشركات المتعثرة بعدد 15 شركة ومنشأة سياحية، وتم إنهاء أغلب المشكلات وتحديد موعد لحل باقى المشكلات الأخرى.

بالصور .. محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى
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