محافظ القليوبية يحل مشكلة الصرف الصحى لأهالى عزبة عثمان بشبرا الخيمة

تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، المحطة الوسيطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بحى غرب شبرا الخيمة والتى تعمل بطاقة إنتاجية قدرتها 90 ألف متر مكعب فى اليوم، وتخدم أهالى مناطق عزبة عثمان وكريستال عصفور والمنشية والوحدة العربية، حيث اطمئن على سير العمل بالمحطة وكفاءة المعدات وقدرة الاستيعاب وأمر بمراجعة أعمال الصيانة للمحطة أولا بأول والإبلاغ عن أى أعطال قد تطرأ عليها وتتسبب فى ضعف نسبة استيعاب مياه الصرف بالمناطق التى تقوم على خدمتها.

وتوجه فرحات لأهالى عزبة عثمان بحى غرب شبرا الخيمة والذين يتضررون من سوء أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحى وطفح المياه بالشوراع، وقام بدراسة المشكلة على الطبيعة ورافق المحافظ خلال الزيارة مسئولو جهاز الصرف الصحى وأعطى تعليماته لمسئولى الجهاز بسرعة البدء فى عمل إحلال لشبكة الصرف الصحى ومتابعة أعمال الصيانة اللازمة بصفة دورية، لحين الانتهاء من إنشاء شبكة جيدة خلال عام.

وأكد المحافظ أنه يبذل قصارى جهده من أجل العمل على راحة المواطن وتوصيل الخدمة إليه بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر فى الفترة القادمة بتحسن كبير بكل الخدمات وخصوصا الصرف الصحى، حيث إن المحافظة بصدد إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات فى هذا القطاع المهم وسيتم الانتهاء منها وتسليمها فى نهاية العام الجارى.

وتفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، مجزر مدينة بنها الجديد، والذى يتكون من مبنى إدارى وعنابر للذبح واطمئن على الأعمال الإدارية للمذبح وتوصيل مرافق المياه وتمهيد الطريق المؤدى إليه وأعطى تعليماته بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال الإدارية ليكون جاهزا للافتتاح وفى خدمة المواطنين.

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