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غالى وتمنه فيه.. تناول حفنة مكسرات يوميا يقاوم أمراض القلب والسرطان

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غالى وتمنه فيه.. تناول حفنة مكسرات يوميا يقاوم أمراض القلب والسرطان غالى وتمنه فيه.. تناول حفنة مكسرات يوميا يقاوم أمراض القلب والسرطان
قال الدكتور الأمريكى الشهير مايكل جرجير - المتخصص فى التغذية - إن تناول حفنة (30 جراما) من المكسرات يوميا له فوائد صحية رائعة، حيث تساهم فى الحد من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسى، وهى من أخطر الأمراض القاتلة المنتشرة فى العالم.

وأوضح جريجر - فى تقرير نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرا - أن تناول السيدات للمكسرات بمعدل مرتين فى الأسبوع يعادل الفوائد الناجمة عن الجرى الخفيف لمدة 4 ساعات، ويساهم فى الحد من فرص وفاتهن.

زبدة الفول السودانى


>وكشفت دراسة طبية - أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية - عن أن تناول ملعقة من زبدة الفول السودانى بشكل منتظم لمدة 5 أيام على الأقل فى الأسبوع يحد خطر إصابة السيدات بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وأوضحت دراسة أن المراهقات اللائى تناولن السودانى مرة أو أكثر خلال الأسبوع انخفضت بشكل ملحوظ فرص إصابتهن بسرطان الثدى.

المخاوف من زيادة الوزن


>وأشار الدكتور مايكل جريجر إلى أنه لا خوف إطلاقا من زيادة الوزن بسبب المكسرات، وذلك فى حالة تناول حفنة أو حفنتين منها بحد أقصى خلال اليوم (30 إلى 60 جراما) وفقا للنتائج التى أكدتها 20 دراسة إكلينيكية أجريت حول علاقة المكسرات بفرط الوزن، بل وكشفت بعض الأبحاث أن المكسرات قد تساهم فى التخلص من الوزن الزائد؛ نظرا لأنها تسرع معدلات حرق وتعزز الشعور بالشبع.. جدير بالذكر أن المكسرات شهدت ارتفاعا ملحوظا فى مؤخرا بسبب رفع أسعار الجمارك والضرائب.

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