النيابة تناقش طبيب مستشفى الهرم حول التقرير الطبى الخاص بـ"مريهان حسين"

وصل منذ قليل، طبيب مستشفى الهرم، الذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة مريهان حسين، المتهمة بالتعدى بالضرب على ضباط شرطة كمين أمنى وسبهم وقذفهم، والقيادة تحت تأثير الخمور، لمناقشته حول التقرير الذى كتبه، وأفاد فيه بتعرض الفنانة للضرب المبرح، ووجود كدمات وسحجات بمختلف أنحاء جسدها، وذلك بعد استدعائه من قبل النيابة.

كانت النيابة قد أمرت أمس الثلاثاء، بحجز الفنانة 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معها فى الاتهامات الموجهة إليها، وطلبت التحريات حول الواقعة محل الاتهام، والتقرير الطبى الخاص بها، بعدما ادعت فى التحقيقات أنها تعرضت للضرب والتعذيب على يد ضباط الشرطة.

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