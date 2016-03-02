حبس ليبى عامين مع الشغل عرض زوجته على راغبى المتعة بالدقى

قضت محكمة جنح الدقى اليوم الأربعاء بحبس ليبى وزوجته عامين مع الشغل بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب.

كان المستشار أحمد معتوق وكيل أول نيابة الدقى قد أمر بحبس ليبى وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق لتكوينهما شبكة مخلة بالآداب.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم ليبى عرض زوجته على راغبى المتعة الحرام حيث كان يرسل صورًا فاضحة لزوجته لاستقطاب الرجال عبر برامج تواصل شبكى على الهاتف المحمول، مقابل 3 آلاف فى اليوم، حيث تمكنت مباحث الآداب من القبض على زوجة المتهم فى حالة تلبس مع راغب متعة وتمت إحالتهما للنيابة.

- حبس ليبى يعرض زوجته على راغبي المتعة بالدقى