نيابة الهرم تواجه مريهان حسين بأقوال ضباط الشرطة والتحريات.. والفنانة تنكر

بدأت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، استكمال التحقيق مع الفنانة مريهان حسين فى واقعة اتهامها بالتعدى بالضرب على ضباط شرطة كمين أمنى، وسبهم وقذفهم والقيادة تحت تأثير الخمور.

واجهت النيابة الفنانة مريهان بتحريات المباحث، التى أثبتت تورطها بالتعدى بالضرب على ضباط الكمين، والتقرير الذى أثبت تعاطيها للمواد المسكرة، وأقوال ضباط الشرطة الذين قالوا فى التحقيقات إنها اقتحمت الكمين الأمنى وهى فى حالة سكر وصدمت أحد الضباط، وبعد استيقافها للاطلاع على أوراقها ورخصة قيادتها تشاجرت مع أفراد الكمين، وصفعت أحد الضباط على وجهه وتعدت على الباقين بالضرب.

كما واجهتها النيابة بأقوال باقى الضباط الذين قالوا فى التحقيقات إنه تم السيطرة على السيارة باستخدام الصدادات البلاستيكية، وبتفتيش سيارتها عثر بداخلها على زجاجات كحولية، وبسؤالها عن رخصتها انفعلت على ضباط الكمين وتعدت عليهم سبا وضربا وأصابت ضابط بخدوش طولية فى الوجه حتى تم السيطرة عليها وترحيلها لقسم الهرم للتحقيق معها، فأنكرت كافة الاتهامات، وقالت إنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة وأنها ضحية اعتداءات الشرطة.

كانت النيابة قد أمرت أمس الثلاثاء بحجز الفنانة 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معها فى الاتهامات الموجهة إليها، وطلبت التحريات حول الواقعة محل الاتهام، والتقرير الطبى الخاص بها، بعدما قالت فى التحقيقات إنها تعرضت للضرب والتعذيب على يد ضباط الشرطة.

- بدء التحقيق مع ضابطى الهرم بواقعة القبض على مريهان حسين