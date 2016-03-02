ضبط فلاح أثناء قيامه بوضع السم لماشية أحد الجيران بالمنيا

تقدم فلاح ببلاغ إلى قسم شرطة ملوى لضبط أحد الجيران وهو يحاول وضع السم لماشيته بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية بالمنيا يفيد بتلقيه بلاغًا من "عيد.ع.خ" 40 سنة، فلاح، من إحدى قرى ملوى يتضمن قيام "مينا.ن"، 38 سنة بوضع السم للماشية ملكه إلا أنه تمكن من ضبطه وبحوزته كمية من السم وبسؤاله علل ذلك بسبب اعتقاد الأخير قيام المبلغ بالوشاية به لدى شقيقه فى إنهاء شراكتهما بتجارة الماشية وتم فضها.

وبسؤال المشكو فى حقه أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وأسفرت جهود الأجهزة الشعبية عن التوصل لاتفاق مبدئى بإنهاء الواقعة صلحا وجارٍ إتمام التصالح كما تم تشكيل فريق بحث للتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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