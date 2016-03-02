أخبار عاجلة

الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط فلاح أثناء قيامه بوضع السم لماشية أحد الجيران بالمنيا

Google+ Print
ضبط فلاح أثناء قيامه بوضع السم لماشية أحد الجيران بالمنيا ضبط فلاح أثناء قيامه بوضع السم لماشية أحد الجيران بالمنيا
تقدم فلاح ببلاغ إلى قسم شرطة ملوى لضبط أحد الجيران وهو يحاول وضع السم لماشيته بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية بالمنيا يفيد بتلقيه بلاغًا من "عيد.ع.خ" 40 سنة، فلاح، من إحدى قرى ملوى يتضمن قيام "مينا.ن"، 38 سنة بوضع السم للماشية ملكه إلا أنه تمكن من ضبطه وبحوزته كمية من السم وبسؤاله علل ذلك بسبب اعتقاد الأخير قيام المبلغ بالوشاية به لدى شقيقه فى إنهاء شراكتهما بتجارة الماشية وتم فضها.

وبسؤال المشكو فى حقه أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وأسفرت جهود الأجهزة الشعبية عن التوصل لاتفاق مبدئى بإنهاء الواقعة صلحا وجارٍ إتمام التصالح كما تم تشكيل فريق بحث للتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


>- ضبط مخدرات وقضيتين تموينيتين فى حملة أمنية بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365