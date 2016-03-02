مواطن يتهم مدير مدرسة إعدادية بالاعتداء على نجله الطالب فى مطاى بالمنيا

تقدم "هانى ا" 53 سنة مشرف بمدرسة إعدادية ببندر مطاى فى المنيا، ببلاغا إلى قسم شرطة مطاى يفيد باعتداء "محمود.ش " مدير مدرسة خاصة، ونجله "وائل" مدرس بذات المدرسة، بالضرب على نجله "أحمد" 17 سنة طالب، وإحداث إصابات بالظهر أثناء تواجده بالمدرسة، لسابقة قيام نجله بتحرير المحضر رقم "720" ضد مدير المدرسة، على خلفية إثباته تغيب نجله فى امتحان مادة اللغة الفرنسية "الترم الأول" رغم حضوره وآداءه الامتحان.

جارى استدعاء المشكو فى حقهما لسؤالهما، وجارى التحرى حول الواقعة وظروفها وملابسها، وتحرر المحضر رقم 1801 لسنة 2016 جنح مركز مطاى.

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