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استعدادات متواصلة بدائرة "نائب التطبيع" للاحتفال بإقالته

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استعدادات متواصلة بدائرة "نائب التطبيع" للاحتفال بإقالته استعدادات متواصلة بدائرة "نائب التطبيع" للاحتفال بإقالته
يواصل أعضاء حملة سحب الثقة من توفيق عكاشة، المعروف إعلاميا بنائب التطبيع، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه السابق، الذى صوت البرلمان بأغلبية على إقالته اليوم، على خلفية لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة، وتناولهما العشاء معا بمنزله.

وقال محمد مصطفى أحد أبناء قرية الطويلة، ومنسق بالحملة "برلمان انتصر للثوابت الوطنية، والقومية، وانتصر لحق الشهداء، وقدمنا أمس اعتذارا لمصر عن فوز هذا النائب ونقول اليوم إننا صححنا المسار وأسقطناه، ونعد مصرنا الحبيبة أننا سنقدم للدائرة نائبا محترما يليق بها، ويليق بثورة 30 يونيو.

وقال محمد ريحان أحد أبناء مركز ومدينة طلخا، وعضو بحملة سحب الثقة "ما حدث اليوم انتصار للإرادة الشعبية، وانتصار لأبناء دائرة طلخا ونبروه وبرلمان مصر تم تطهيره اليوم، ولا مجال لأى خائن أو عميل، أو مطبع مع الكيان الصهيونى، وهذه رسالة للكيان الصهيونى، إن مصر شعبا وقيادة وبرلمانا يرفضون التطبيع، وإننا سنقوم ببناء مصر ببرلمان وطنى قومى ونزيه".

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