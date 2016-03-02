المهندسون بشمال سيناء يطالبون بإنشاء نادى لهم وكادر خاص بهم

طالب المهندسون بشمال سيناء بالإسراع فى إنهاء مشروع النادى الخاص بهم بالعريش، وإنشاء قرية المهندسين فى أقرب وقت، وزيادة المعاشات، وعمل كادر للمهندسين، وتوفير بدل التفرغ، والاهتمام بالرعاية الصحية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية للمهندسين بالعريش اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أمين الدين جودة رئيس النقابة.

وقال " جودة "، إن نسبة حضور انتخابات التجديد النصفى بشمال سيناء، وصلت 21% ، وتوجه بالشكر إلى جميع المرشحين، وقدم بيانا بقيمة الإيرادات والمصروفات خلال العام المالى السابق 2015 والمتوقع خلال العام المالى 2016، وتمت الموافقة على الموازنة العامة.

وقدم المهندس حسن رستم الأمين العام، الشكر للحضور ، ووصف الانتخابات بالمشرفة على مستوى جميع النقابات، وقدم عرضا بنشاطات المجلس وإنجازاته خلال عام 2015 ، فى المجالات الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرحلات وخدمة المجتمع والاستشارات الهندسية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وما تم من كورسات تدريبية للارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصادياً وصحيا وثقافيا.

كما أثنى على دعم النقيب العام والمجلس الأعلى لنقابة العريش وتوجه بالشكر لأعضاء المجلس الحالى وأثنى على مقررى لجان مشروعات الإسكان وتطوير النوادى ، والعلاقات العامة والاعلام ، والرحلات والمصايف، والتدريب والمعارض والشباب، وشئون المهندسات الأمين المساعد، وأمين الصندوق المساعد ووكيل المجلس وهيئة المكتب .

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- ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بشمال سيناء

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