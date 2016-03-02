أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المهندسون بشمال سيناء يطالبون بإنشاء نادى لهم وكادر خاص بهم

Google+ Print
المهندسون بشمال سيناء يطالبون بإنشاء نادى لهم وكادر خاص بهم المهندسون بشمال سيناء يطالبون بإنشاء نادى لهم وكادر خاص بهم
طالب المهندسون بشمال سيناء بالإسراع فى إنهاء مشروع النادى الخاص بهم بالعريش، وإنشاء قرية المهندسين فى أقرب وقت، وزيادة المعاشات، وعمل كادر للمهندسين، وتوفير بدل التفرغ، والاهتمام بالرعاية الصحية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية للمهندسين بالعريش اليوم الأربعاء برئاسة المهندس أمين الدين جودة رئيس النقابة.

وقال " جودة "، إن نسبة حضور انتخابات التجديد النصفى بشمال سيناء، وصلت 21% ، وتوجه بالشكر إلى جميع المرشحين، وقدم بيانا بقيمة الإيرادات والمصروفات خلال العام المالى السابق 2015 والمتوقع خلال العام المالى 2016، وتمت الموافقة على الموازنة العامة.

وقدم المهندس حسن رستم الأمين العام، الشكر للحضور ، ووصف الانتخابات بالمشرفة على مستوى جميع النقابات، وقدم عرضا بنشاطات المجلس وإنجازاته خلال عام 2015 ، فى المجالات الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرحلات وخدمة المجتمع والاستشارات الهندسية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وما تم من كورسات تدريبية للارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصادياً وصحيا وثقافيا.

كما أثنى على دعم النقيب العام والمجلس الأعلى لنقابة العريش وتوجه بالشكر لأعضاء المجلس الحالى وأثنى على مقررى لجان مشروعات الإسكان وتطوير النوادى ، والعلاقات العامة والاعلام ، والرحلات والمصايف، والتدريب والمعارض والشباب، وشئون المهندسات الأمين المساعد، وأمين الصندوق المساعد ووكيل المجلس وهيئة المكتب .

المهندسون بشمال سيناء ، محافظة شمال سيماء ، العريش (1)

المهندسون بشمال سيناء ، محافظة شمال سيماء ، العريش (2)

المهندسون بشمال سيناء ، محافظة شمال سيماء ، العريش (3)


>- ننشر النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

- ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بشمال سيناء

- خلال مؤتمر بفرع نقابة المهندسين بالعريش.. أمين مهندسى شمال سيناء يطالب بإنشاء ناد اجتماعى وتخصيص استراحة لهم بالقاهرة.. والنقيب العام: سنعمل على تنفيذ المطالب فى أسرع وقت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365