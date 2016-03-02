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العثور على جثة أحد الغارقين الثلاثة فى حادث غرق مركب أسوان

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العثور على جثة أحد الغارقين الثلاثة فى حادث غرق مركب أسوان العثور على جثة أحد الغارقين الثلاثة فى حادث غرق مركب أسوان
عثرت فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، منذ قليل، على جثة أحد الغارقين الثلاثة فى حادث غرق مركب نيلى بمدينة أسوان أمام منطقة جبل تقوق، وعلى متنه 9 أشخاص، منذ التاسع عشر من شهر فبراير الماضى.

وتم نقل الجثة التى عثر عليها غارقة فى مياه النيل، خلف فندق كتاركت بمدينة أسوان، وتم نقلها إلى مشرحة أسوان العمومية، فيما تكثف فرق الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال الجثتين الغارقتين.

العثور على المركب النيلى الغارق بأسوان واستمرار البحث عن المفقودين
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