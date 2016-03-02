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بالصور.. افتتاح تطوير القسم الداخلى بمدرسة الأمل للصم والبكم بالإسكندرية

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بالصور.. افتتاح تطوير القسم الداخلى بمدرسة الأمل للصم والبكم بالإسكندرية بالصور.. افتتاح تطوير القسم الداخلى بمدرسة الأمل للصم والبكم بالإسكندرية
افتتح اليوم تطوير القسم الداخلى بمدرسة الأمل للصم والبكم بجانكليس وذلك تحت رعاية القوات المسلحة، وبحضور اللواء أحمد رشدى الأمين العام لحزب المحافظين بالإسكندرية وبمشاركة منى محمود أمين لجنة الخدمات الاجتماعية بحزب المحافظين بالإسكندرية وجمعيه محبى فن محمد شاكر.

وحضر الافتتاح العديد من الشخصيات العامة والقوى السياسية وعدد كبير من شباب المتطوعين للعمل الخيرى وعلى رأسهم العميد أركان حرب هشام عبد المنعم نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية والعقيد طارق الكيلانى واللواء أحمد رشدى أمين عام حزب المحافظين والدكتور محمد شاكر والدكتور محمد نور الدين أمين عام حزب حماة وطن والمستشار أحمد عوض أمين عام حزب بلدى والدكتور عمر الغنيمى أمين عام حزب مستقبل وطن والدكتورة منى على رجب نائب رئيس جمعيه محبى فن محمد شاكر وأمانى علام أمين لجنة الإعلام بحزب المحافظين ورانيا ماهر رئيس نادى روتارى الرمل وسوزان فريد مساعد أمين لجنة الإعلام

افتتاح تطوير القسم الداخلى بمدرسة (1)

افتتاح تطوير القسم الداخلى بمدرسة (2)

افتتاح تطوير القسم الداخلى بمدرسة (3)


>- وفاة مدرس داخل مدرسة الصم والبكم بالإسكندرية

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