بالصور.. محافظ الفيوم يشهد احتفالية تأسيس منتدى أطفال المحافظة

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، حفل تأسيس المنتدى الفرعى لأطفال المحافظة، والذى عقد بمشاركة نحو 300 طفل وطفلة من مختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتورة سمية الألفى ممثلاً عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنتصر ثابت مدير عام الثقافة بالفيوم، والدكتورة سناء هارون مستشار المحافظة لشئون الطفل.

ويهدف المنتدى إلى دعم حق الأطفال والنشء فى المشاركة الفاعلة فى الأمور التى تخصهم فى إطار ديمقراطى وتعزيز قيم التسامح والمواطنة لديهم، واكتشاف وتنمية ورعاية مواهب وقدرات الأطفال الإبداعية واستثمارها بشكل إيجابى، ونشر ثقافة حقوق وواجبات ومشاركة الأطفال فى المجتمع.

وفى كلمته أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أن مشاركة الأطفال فى قضايا المجتمع يمثل نقلة حضارية وإنسانية، كما يسهم فى تنمية شخصية الطفل ودعم مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، إلى جانب تعزيز حبه وانتمائه لوطنه ويمنحه التحصين الدفاعى الداخلى ضد مظاهر التطرف والتشدد.

وتفقد المحافظ مشروع "أتوبيس دوت كوم" للتعرف على برنامج الاستخدام الآمن للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والذى تم تجهيزه داخل أتوبيس به مكتبة متنقلة للأطفال وأجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت، وناقش الأطفال المشاركين حول مدى استفادتهم من المبادرة، وأكد محافظ الفيوم استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع، مشيراً إلى إمكانية مشاركة منتدى أطفال الفيوم فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة ولقاءات خدمة المواطنين.

فيما أشارت الدكتورة سمية الألفى إلى حرص المجلس القومى للطفولة والأمومة على إنفاذ حقوق الطفل النابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصرى، من خلال تعزيز حق مشاركة الأطفال فيما يخصهم.

وأوضحت أنه تم تأسيس منتدى مركزى مكون من 42 طفلا وطفلة ممثلين عن كل أطفال الجمهورية، ويسعى المنتدى إلى تأسيس وتفعيل منتدى فرعى بكل محافظة مكون من 15 طفلا وطفلة فى الفئة العمرية من 12 – 15 سنة ممثلين عن جميع شرائح وفئات أطفال المحافظة بالانتخاب، وذلك بهدف بناء قدراتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم فى المشاركة الفعالة فى جميع الأمور التى تخصهم بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك اكتشاف مواهب الأطفال والعمل على تنميتها ورعايتها.

وعلى هامش الاحتفالية التقى المحافظ عدداً من السيدات المسنات بنادى محافظة الفيوم واستمع لمشكلاتهن، ووافق على تخصيص رحلة مجانية لهن لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وأكد أن المرأة شريك أساسى فى المجتمع لها دور يعادل دور الرجل فى دفع عجلة البناء والتنمية فى البلاد.

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