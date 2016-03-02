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وزير الاتصالات: مذكرة التفاهم مع روسيا رغبة من الطرفين لتوسيع التعاون

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وزير الاتصالات: مذكرة التفاهم مع روسيا رغبة من الطرفين لتوسيع التعاون وزير الاتصالات: مذكرة التفاهم مع روسيا رغبة من الطرفين لتوسيع التعاون
شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون فى مجال الاتصالات والخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيكولاى نيكيفورف وزير الإتصالات ووسائل الإعلام فى جمهورية روسيا الاتحادية.

وعقب التوقيع صرح المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم تأتى فى ضوء العلاقات الاقتصادية الراسخة والقائمة منذ فترة طويلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، وفى إطار رغبة الطرفين فى تعميق وتوسيع التعاون الثنائى فى مجال الاتصالات والاستخدام واسع النطاق لإمكانياتهما الفنية وقدراتهما فى مجالات الخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أن المذكرة تساهم فى وضع إطار للتعاون فى مجال الاتصالات والخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلومات بين مصر وروسيا الاتحادية، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها فى البلدين، إلى جانب توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الشركات، والمؤسسات العلمية والتعليمية، وكذا الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى العاملة فى مجالات الاتصالات والخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلومات فى البلدين.

من جانبه أشار نيكولاى نيكيفوروف وزير الاتصالات ووسائل الإعلام فى جمهورية روسيا الاتحادية، إلى أن جهود البلدين من خلال مذكرة التفاهم ترتكز على تطوير التعاون فيما بينها، من خلال المشاورات المتبادلة وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها السياسات والتشريعات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات البريدية والبنية التحتية للاتصالات، والمعايير التقنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الجديدة، وإنشاء وإدارة القرى التكنولوجية، وإدخال واستخدام تقنيات الإلكترونية، وبناء القدرات فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع مجالات الحياة، والابتكار وريادة الأعمال، ومجالات أخرى للتعاون يجرى الاتفاق المشترك عليها.

وأضاف الوزير الروسى أن المذكرة تنص أيضاً على تبادل وجهات النظر بين مصر وروسيا الاتحادية حول القضايا المتعلقة بأنشطة المنظمات والمؤتمرات الدولية مثل "الاتحاد الدولى للاتصالات" و"الاتحاد البريدى العالمى"، وكذا تحقيق التعاون المأمول لتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والمشاورات التقنية والتدريب وتبادل الخبراء.

وزير الاتصالات الروسى: علاقات مصر وروسيا قوية خاصة بـ"تكنولوجيا المعلومات"
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مصر 365

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