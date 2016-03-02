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ضبط هاتف يحتوى على صور وفيديوهات لـ"داعش" بحوزة أحد نزلاء سجن المنيا

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ضبط هاتف يحتوى على صور وفيديوهات لـ"داعش" بحوزة أحد نزلاء سجن المنيا ضبط هاتف يحتوى على صور وفيديوهات لـ"داعش" بحوزة أحد نزلاء سجن المنيا
ضبطت مباحث سجن المنيا، التى تقوم بتأمين سجن المنيا شديد الحراسة، هاتفا محمولا بحوزة أحد النزلاء، يحتوى على صورا وفيديوهات وأناشيد لتنظيم "داعش" الإرهابى ومعسكراتهم، بقصد التواصل معهم.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء رضا طبلية، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، يفيد بتمكن النقيب محمد مشالى، ضابط مباحث بالسجن، من ضبط "مصطفى.ا" 24 سنة، السجين فى القضية رقم 340 – 2015 إدارى قسم المنيا، وحاصل على دبلوم، ومقيم كفر المنصورة، بحوزته 2 هاتف محمول داخل العنبر الموجود به، و2 كارت ميمورى وجهاز ريدر.

وبفحص المضبوطات تبين احتوائها على مقاطع وصور وأناشيد تكفيرية لتنظيم داعش، ومقاطع أخرى وصورا لمعسكرات التنظيم وتدريباتهم وعناصرهم والعمليات التى اضطلعوا بارتكابها، وكذا عددا من برامج الإنترنت، والمعلومات الدولية.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التواصل مع وقيادات التنظيم داخل وخارج البلاد، ومن بينهم شقيقه الهارب "محمد ا ر" المنضم والمتواجد ضمن عناصر "داعش" بدولة ليبيا.


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