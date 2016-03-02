ننشر أسماء 458 نائباً صوتوا بالموافقة على إسقاط عضوية توفيق عكاشة(تحديث)

ينشر "اليوم السابع" أسماء النواب الذين، وافقوا على إسقاط العضوية عن نائب التطبيع توفيق عكاشة، حيث وافق على إسقاط العضوية 458نائباً مما يشكل أكثر من ثلثى المجلس.

1- جون طلعت

>2- حاتم بشات

>3- إيهاب العمدة

>4- سيد فراج

>5- تامر الشهاوى

>6- عمرو وطنى

>7- محمد حلمى

>8- حمدى بخيت

>9- محمد عبد الغنى

>10- كريم سالم

>11- مدحت الشريف

>12- إيليا ثروت

>13- أحمد إسماعيل

>14- شريف الوردانى

>15- ثروت بخيت

>16- محمد الكومى

>17- على الدمرداش

>18- عيد هيكل

>19- محمد أحمد مسعود

>20- منى جاب الله

>21- محمد أبو حامد

>22- محمد ماهر حامد

>23- أحمد عبده الجزار

>24- سعيد حنفى شبانة

>25- عصام فاروق

>26- محمد شعبان

>27- خالد عبد العزيز

>28- على عبد الونيس

>29- أحمد زيدان

>30- حمدى عبد الوهاب

>31- عمرو الأشقر

>32- أبو العباس التركى

>33- عبد الفتاح محمد

>34- إبراهيم عبد الوهاب

>35- هند الجبالى قبارى

>36- حسين حسن محمد خاطر

>37- محمد عطا سليم

>38- إلهام المنشاوى

>39- عمر الغنيمى

>40- عمرو كمال الدين

>41- حسنى حافظ

>42- سمير البطيخى

>43- أشرف رشاد عثمان

>44- حسن خير الله

>45- أحمد خليل خير الله

>46- محمود حسين

>47- سليمان وهدان

>48- أشرف عمارة

>49- عصام شيحا

>50- عقيد أحمد شعيب

>51- عبد الفتاح عبد الله

>52- أحمد البعلى

>53- طارق متولى

>54- محمد أبو المجد

>55- جمال كوش

>56- مجدى سيف

>57- محمد أبو زيد

>58- محمد الفيومى

>59- خالد يوسف

>60- صلاح حسب الله

>61- محمود عطية

>62- ثريا الشيخ

>63- عبد السلام الخضراوى

>64- حاتم عبد الحميد

>65- عادل حامد

>66- حسن عمر حسنين

>67- رضوان الزياتى

>68- محمد صدقى هيكل

>69- حسين عشماوى

>70- عاطف ناصر

>71- عبد العزيز الصفتى

>72- مصطفى الكمار

>73- حسن السيد

>74- خالد العراقى

>75- إيمان خضر

>76- خالد بشر

>77- توفيق شحاتة

>78- محمود خميس

>79- فايز أبو خضرة

>80- سحر عتمان

>81- عبير تطبية

>82- عبد الله لاشين

>83- عصام أبو المجد

>84- محمود زايد

>85- عبد الباقى تركيا

>86- علاء عبد النبى

>87- نوسيلة أبو العمرو

>88- فؤاد أباظة

>89- خالد عبد المولى

>90- إيناس عبد الحليم

>91- محمد عمرو

>92- محمد العتمانى

>93- بدوى عبد اللطيف

>94- هشام الحصرى

>95- أسامة العبد

>96- ضياء الدين داوود

>97- محمد الحصى

>98- سمير موسى

>99- هانى النواصرة

>100- إيهاب الطماوى

>101- محمد العنيدى

>102- محمد إسماعيل جاب الله

>103- إبراهيم عبد العزيز القصاص

>104- أيمن عبد الله

>105- عبد العزيز حمودة

>106- سيد أحمد عيسى

>107- محمد الشهاوى

>108- فتحى الشرقاوى

>109- علاء سلاب

>110- سعيد طعيمة

>111- سمير الخولى

>112- إلهامى عجينة

>113- نبيل أبو باشا

>114- حمادة أحمد القسط

>115- فؤاد جاد الله

>116- نعمت قمر

>117- محمد كمال مرعى

>118- محمد الشورى

>119- محمد زايد

>120- هشام الشعينى

>121- سلامة الجوهرى

>122- فتحى ندا

>123- ماجد الرشيدى

>124- أحمد مدين

>125- هانى أباظة

>126- وحيد قرقر

>127- عصمت زايد

>128- مليجى فتوح

>129- هشام عبد الواحد

>130- عبد الحميد الشيخ

>131- يسرى المغازى

>132- صابر عبد القوى

>133- فايز بركات

>134- محمود الخشن

>135- محمود محى الدين

>136- محمود بسيونى

>137- نبيل شاهين

>138- سامى المشد

>139- عصام الفقى

>140- بلال الدحاد

>141- محمود شعلان

>142- عماد فؤاد

>143- محمد سعد تمراز

>144- محمود أبو هيبة

>145- محمد عبد الله زين الدين

>146- أحمد العجالى

>147- محمد عباسى

>148- محمد صلاح خليفة

>149- محمد الدالى

>150- عبد الهادى بركة

>151- عطية أشرف رشاد

>152- محمد الحناوى

>153- عمر حمروش

>154- منتصر رياض

>155- إبراهيم حمودة

>156- عصام إدريس

>157- بكر أبو غريب

>158- محمود عبد المعز الحفنى

>159- محمد صلاح أبو هميلة

>160- نافع عبد العزيز

>161- علاء عابد

>162- عبد الوهاب خليل

>163- قاسم فرج

>164- محمد الحسينى

>165- محمد على عبد الحميد

>166- أحمد سامح درويش

>167- نشوى الديب

>168- طارق حسانين

>169- مرتضى منصور

>170- رزق الراغب

>171- حمدى السيسى

>172- إيهاب مبروك غطاطى

>173- سعيد حساسين

>174- علاء والى

>175- هيام حلاوة

>176- سعد سعد الرفاعى

>177- أحمد سعيد صالح

>178- محمود الصعيدى

>179- علاء ناجى

>180- أحمد فاروق

>181- محمد الحناوى

>182- عمر حمروش

>183- منتصر رياض

>184- إبراهيم حمودة

>185- عصام إدريس

>186- بكر أبو غريب

>187- محمود عبد المعز الحفنى

>188- محمد صلاح أبو هميلة

>189- نافع عبد العزيز

>190- علاء عابد

>191- عبد الوهاب خليل

>192- قاسم فرج

>193- محمد الحسينى

>194- محمد على عبد الحميد

>195- أحمد سامح درويش

>196- نشوى الديب

>197- طارق حسانين

>198- أحمد مرتضى منصور

>199- رزق الراغب

>200- حمدى السيسى

>201- إيهاب مبروك غطاطى

>202- سعيد حساسين

>203- علاء والى

>204- هيام حلاوة

>205- سعد سعد الرفاعى

>206- أحمد سعيد صالح

>207- محمود الصعيدى

>208- علاء ناجى

>209- أحمد فاروق

>210- هشام والى

>211- عماد سعد حمودة

>212- محمد الخولى

>213- سيد سلطان

>214- ياسر سلومة

>215- كمال أبو الليل

>216- محسن أحمد

>217- أحمد الفرجانى

>218- محمود رشاد الهوارى

>219- ممدوح الحسينى

>220- ربيع أبو لطيعة

>221- يوسف الشاذلى

>222- علاء العمدة

>223- عاطف عبد الجواد

>224- أيمن أبو العلا

>225- عبد الرحمن برعى

>226- محمود أبو عزوز

>227- عصام خلاف

>228- بدوى النويشى

>229- هشام مجدى

>230- عبد لحكيم مسعود

>231- عبد الله على

>232- محمد عبد الحميد كساب

>233- على الغيطى

>234- حسام محمد

>235- المنتصر عثمان

>236- معتز الشاذلى

>237- سيد أبو بدعة

>238- حسن العمدة

>239- أشرف جمال

>240- شادى أبو العلا

>241- فوزى الشرباصى

>242- توحيد تامر

>243- سمير رشاد

>244- فوزى مصيبع

>245- جلال عوارة

>246- خالد عبد العزيز شعبان

>247- إيهاب عبد العظيم

>248- حسين غيتة

>249- أحمد شعراوى

>250- أحمد عبد الهادى

>251- عادل بدوى

>252- محمود يحيى

>253- صلاح مخيمر

>254- أحمد شرموخ

>255- رياض عبد الستار

>256- عبده غلاب

>257- حسنين أبو المكارم

>258- محمد حمدى دسوقى

>259- تادرس قلدس

>260- البدرى أحمد ضيف

>261- جمال عباس

>262- محمد عبد الجواد

>263- يونس الجارحى

>264- محمد مصطفى سليم

>265- إبراهيم نظير

>266- راشد أبو العيون

>267- حلمى أبو ركبة

>268- نعمان أحمد فتحى

>269- مديح عمار زناتى

>270- ياسر عمر شيبة

>271- عبد الكريم محمد زكريا

>272- مرتضى العربى

>273- عبد الفتاح جمال

>274- أحمد أبو علم

>275- محمد رشوان

>276- ممتاز دسوقى

>277- أحمد نشأت منصور

>278- على مزيد

>279- ممدوح مقلد

>280- أحمد حلمى الشريف

>281- هشام الشطورى

>282- أحمد هريدى

>283- مصطفى سالم

>284- نور الجدين عبد الرازق

>285- معتز محمد محمود

>286- سيف فراج العبادى

>287- صبرى يوسف داوود

>288- خالد خلف الله

>289- محمد عبد العزيز الغول

>290- حمزة أبو سحلى

>291- جمال عبد العال

>292- عصام بركات

>293- سامح نصر الدين

>294- أحمد إدريس

>295- الطيرى شاذلى

>296- محمود ياسين

>297- أحمد حسن فرشوطى

>298- عبد الرازق زنط

>299- خالد مجاهد

>300- صلاح عفيفى

>301- شرعى محمد صالح

>302- محمد سليم

>303- عامر الحناوى

>304- أحمد سعد درويش

>305- سليمان العميرى

>306- جمال آدم

>307- محمود سليمان قنديل

>308- وليد سيف الدين

>309- أحمد الضوى

>310- أحمد أبو خليل

>311- أسامة هيكل

>312- أحمد سعيد

>313- طاهر أبو زيد

>314- كمال عامر

>315- علاء عبد المنعم

>316- محمد وهب الله

>317- شادية خضير

>318- مارجريت عازر

>319- سوزى رفلة

>320- وجيه أباظة

>321- صالح الخولى

>322- محمد سليم

>323- سولاف درويش

>324- صلاح عيسى

>325- فايزة محمود

>326- محمود بدر

>327- السيد حسن موسى

>328- مصطفى الجندى

>329- ماجدى نصر

>330- جواهر سعد الشربينى

>331- يوسف عبد الدايم

>332- أمانى عزيز

>333- محمد مصطفى السلاب

>334- سامر التلاوى

>335- سماح سعد

>336- أميرة رفعت

>337- عبد الهادى القصبى

>338- ليلى أحمد أبو إسماعيل

>339- هزت المحلاوى

>340- مرفت الكساد

>341- هالة مستكلى

>342- سامح فتحى حبيب

>343- رشا رضوان

>344- عبد الحميد الدمراداش

>345- هالة أبو السعد

>346- مها أبو سالم

>347- منى عبد العاطى

>348- سعد الجمال

>349- ألفت على كامل

>350- مى بطران

>351- مصطفى بكرى

>352- جمال عبد الناصر أمين

>353- مايسة عطوة

>354- غادة عجمى

>355- جهاد إبراهيم

>356- سحر الهوارى

>357- ياسمين أبو طالب

>358- أشرف عزيز

>359- نشوى حسين

>360- ميرفت نصير

>361- نهى الحميلى

>362- مصطفى الطلخاوى

>363- علاء السبيعى

>364- ميرفت موسى

>365- مجدى ملك

>366- شريف فخرى

>367- يحيى كدوانى

>368- آمنة نصير

>369- اليزابيث شاكر

>370- حمدى سليمان

>371- أحمد أبو كريشة

>372- السيد محمود الشريف

>373- عبلة الهوارى

>374- مصطفى حسين أبو دومة

>375- هشام الشعينى

>376- ماجد طابية

>377- سحر صدقى خليفة

>378- أشرف رشاد

>379- خليل العمارى

>380- فيصل راجح

>381- محمد محمد عبد المقصود

>382- محمد على يوسف

>383- محمد مجدى مرشد

>384- فايقة فهيم

>385- زينب على سالم

>386- عمر مصيلحى

>387- محمد أحمد محمد الزينى

>388- إيفلين متى

>389- سعاد المصرى

>390- سامى هاشم

>391- آمال رزق الله

>392- نادية نصير

>393- محمد فرج عامر

>394- أحمد السجينى

>395- سحر طلعت

>396- مى محمود

>397- منى الشبراوى

>398- هشام عمارة

>399- يحيى عيسوى

>400- أمل زكريا

>401- محمود سعد

>402- نجوى خلف

>403- خالد حنفى

>404- كريم عبد الكريم درويش

>405- أشرف العربى

>406- جمال شيحة

>407- حسين محمد أحمد عيسى

>408- السيد عبد العال

>409- السيد على أحمد فليفل

>410- حسن بسيونى

>411- يوسف القعيد

>412- بهاء الدين أبو شقة

>413- رانيا علوانى

>414- ماريان عازر

>415- ماجدة السيد محمد

>416- جهاد عامر

>417- هالة محمد سلطان أبو على

>418- شيرين إبراهيم حسن فراج

>419- رشا أحمد على إسماعيل

>420- جليلة عثمان عبد اللطيف حفناوى

>421- مهجة غالب

>422- أنيسة حسونة

>423- هانى مرجان

>424- عبد اللطيف الشويحى

>425- رضا البلتاجى

>426- إبراهيم عبد الوهاب

>427- هيثم الحريرى

>428- أحمد على إبراهيم

>429- سامى رمضان

>430- محمد مدينة

>431- على المصيلحى

>432- ثروت سويلم

>433- أحمد الشرقاوى

>434- بسام فليفل

>435- أسامة راضى

>436- مصطفى همام

>437- أحمد الطنطاوى

> 438- محمد حلمى

>439- سناء برغش

>440- إيهاب منصور

>441- إيهاب الخولى

>442- زكريا حسان

>443- تامر عبد القادر

>444- رحمى باكير

>445- إبراهيم أبو شعيرة

>446- محمد زكريا

>447- هانى نجيب

>448- شادية محمود

>449- منى منير

>450- سلوى أبو الوفا

>451- جبالى المراغى

>452- منال ماهر الجميل

>453- عمرو الجوهرى

>454- أحمد الشريف

>455- رانيا السادات

>456- نضال السعيد

>457- فتحى ندا

>458- محمود محمد عمارة

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