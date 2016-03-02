صور| محافظ أسوان يتابع مشكلة انهيار جسر الصرف الصحي بقرية بلانه‎

قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بالتوجه لمركز نصر النوبة لمتابعة الجهود الجارية والمبذولة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء مشكلة انهيار أحد الجسور بمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة، واندفاع المياه إلى ترعة الري الرئيسية لمشروع وادي النقرة وإغراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ومقابر القرية.

ورافق المحافظ في جولته التفقدية رئيسي مركزى نصر النوبة ودراو، ومساعد مدير أمن أسوان، ووكيل وزارة الري، ومديري الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتعمير والمراقبة الريفية.

كما شملت جولة اللواء مجدي حجازي مواقع محطة الصرف الصحي ومحطة 3 للري وترعة النقرة، حيث قرر تشكيل لجنة من التضامن الزراعي والزراعة والوحدة المحلية والجهات الأخرى المعنية لحصر خسائر المزروعات بسبب تسرب بعض كميات من مياه الصرف المعالج للزراعات المجاورة، بالإضافة إلى ترعة وادي النقرة الرئيسية والمخصصة لري الزمام الزراعي بنصر النوبة والنقرة، موجهًا لمواصلة العمل الجاري في تدعيم التكاسي والجسور حول ترعة النقرة.

وأوضح مجدي حجازي بأن إنهاء مشروع الحل الدائم لمحطة معالجة الصرف الصحي ببلانة يأتى من ضمن أولويات مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة حيث تصل تكلفته إلى 15 مليون جنيه من أجل إستيعاب حوالي 35 ألف م3 يوميًا من الصرف الصحي وهو الذي يحتاج لجهود وزارة الزراعة لإستكمال زراعة الغابات الشجرية بإجمالي 970 فدان منهم 100 فدان تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزراعتها، كما تم إنهاء البنية الأساسية لـ 250 فدان تابعين للإدارة المركزية للتشجير وجاري العمل في 400 فدان أخري.