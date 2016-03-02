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أزهر الشرقية: الانتهاء من مشروع اللياقة البدنية لطلاب المعاهد الأزهرية

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أزهر الشرقية: الانتهاء من مشروع اللياقة البدنية لطلاب المعاهد الأزهرية أزهر الشرقية: الانتهاء من مشروع اللياقة البدنية لطلاب المعاهد الأزهرية
أكد سعيد عبد المجيد أحمد موجه التربية الرياضية بأزهر كفر صقر أنه تم الانتهاء من مشروع اللياقة البدنية، اليوم الأربعاء، الذى يشمل جميع المراحل بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأضاف أنه يخص المرحل الابتدائية 4 تمرينات عبارة عن الجرى فى المكان 15 ثانية والجلوس من وضع الرقود 30 ثانية والوثب داخل الدوائر المرقمة والانبطاح المائل.

وأشار عادل عبد المنعم إسماعيل مدرس تربية رياضية بالأزهر إلى أن الهدف من البطولة هو صناعة التلميذ القوى النشط وتجديد العملية التعليمية من منطلق أن العقل السليم فى الجسم السليم، وأنه يتم تصفية الطلاب من المراحل الثلاث وتصعيد 10 من كل مرحلة للتصفية على مستوى المحافظة ثم تصفية على مستوى الجمهورية.

أزهر كفر صقر (1)

أزهر كفر صقر (2)

أزهر كفر صقر (3)


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