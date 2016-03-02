رئيس حى يتهم سيدة بالسب والقذف على "فيس بوك" فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الآداب بالمديرية، ومباحث المعلومات والإنترنت، اليوم الأربعاء، من استدعاء سيدة تعمل مديرا عاما، لاتهامها بسب وقذف رئيس حى ثالث الإسماعيلية من خلال صفحة "عاجل من الإسماعيلية" على "فيس بوك".

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للمقدم وائل ذكى رئيس مباحث الآداب بالإسماعيلية من "محمد.ح" 52 سنة رئيس حى ثالث الإسماعيلية مقيم برج الجندول ــ دائرة قسم ثالث (سكن إدارى) مفاده بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى "عاجل من الإسماعيلية"، ونشر عبارات قذف وتشهير به الأمر الذى ترتب عليه بالغ الضرر الأدبى له.

وبمخاطبة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالتحرى فقد توصلت عقب الفحص الفنى، أن القائم على الصفحة المشار إليها قد استخدم رقما تعريفيا I P بتتبعه تبين أنه صادر من جهاز حاسب آلى مرتبط بجهاز A D S I متصل برقم 3342119/064، مسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم المدعوة "سناء.ح" 59 سنة مدير عام مقيمة شارع القليوبية دائرة قسم ثان، وباستدعاء المذكورة حضرت وبمواجهتها أنكرت صلتها وذويها بالواقعة.

جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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