أخبار عاجلة

الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس حى يتهم سيدة بالسب والقذف على "فيس بوك" فى الإسماعيلية

Google+ Print
رئيس حى يتهم سيدة بالسب والقذف على "فيس بوك" فى الإسماعيلية رئيس حى يتهم سيدة بالسب والقذف على "فيس بوك" فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الآداب بالمديرية، ومباحث المعلومات والإنترنت، اليوم الأربعاء، من استدعاء سيدة تعمل مديرا عاما، لاتهامها بسب وقذف رئيس حى ثالث الإسماعيلية من خلال صفحة "عاجل من الإسماعيلية" على "فيس بوك".

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للمقدم وائل ذكى رئيس مباحث الآداب بالإسماعيلية من "محمد.ح" 52 سنة رئيس حى ثالث الإسماعيلية مقيم برج الجندول ــ دائرة قسم ثالث (سكن إدارى) مفاده بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة تحت مسمى "عاجل من الإسماعيلية"، ونشر عبارات قذف وتشهير به الأمر الذى ترتب عليه بالغ الضرر الأدبى له.

وبمخاطبة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالتحرى فقد توصلت عقب الفحص الفنى، أن القائم على الصفحة المشار إليها قد استخدم رقما تعريفيا I P بتتبعه تبين أنه صادر من جهاز حاسب آلى مرتبط بجهاز A D S I متصل برقم 3342119/064، مسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم المدعوة "سناء.ح" 59 سنة مدير عام مقيمة شارع القليوبية دائرة قسم ثان، وباستدعاء المذكورة حضرت وبمواجهتها أنكرت صلتها وذويها بالواقعة.

جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

- مباحث الآداب بالإسماعيلية تضبط طالبتين وشخصا داخل شقة بمدينة المستقبل

- نجار مسلح يسرق صفحة فتاة على الفيس بوك لابتزازها جنسيا فى الإسماعيلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365