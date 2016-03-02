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صور| معاناة سيدة ببني سويف مريضة بداء الفيل وزنها يقترب من 250 كيلو

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صور| معاناة سيدة ببني سويف مريضة بداء الفيل وزنها يقترب من 250 كيلو صور| معاناة سيدة ببني سويف مريضة بداء الفيل وزنها يقترب من 250 كيلو

رصدت كاميرا «أونا»، في بني سويف، معاناة أسرة  تهاني علي محمد، التي تبلغ من العمر 45عاماً، ربة منزل،   والمقيمة بحي الغمراوي مدينة ببني سويف، والتي تعيش مأساة حقيقية.

فهي مصابة بداء الفيل وورم في القدمين والجسم منذ أكثر من خمسة عشرة عامًا، والزوج والأبناء الثلاثة لا يعرفون للنوم طريقًا منذ مرضها، خاصةً بعد أن  تخطى وزنها المائتي كيلو جرام وزيادة، ولا تقدر على الحركة أو السير.

فيقول زوجها، عبدالمنعم زايد، خادم مسجد بالأوقاف: «إننا توجهنا في البداية إلي الأطباء ببني سويف, وأخبرونا بأنها سمنة مفرطة، وتحتاج إلى عملية شفط دهون, وبالفعل تمت العملية ولكن دون نتيجة».

ويكمل: «إلى أن كشفت لنا مديرية الصحة ببني سويف عن أنها مصابة بمرض «داء الفيل», نتيجة إصابتها بمرض الملاريا وتم احتجازها بمستشفي الحميات، وتم أخذ عينات منها وارسالها إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة, وجاءت النتائج أن الحالة الصحية للمريضة متأخرة, وتم إجراء عملية جراحية.

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أونا